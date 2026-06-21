MotoGP: Gran Premio della Repubblica Ceca, Bezzecchi in Pole Position. Ecco Orari e Come Seguire la Gara Sprint in Diretta Gratuita

Colline verdi, aria tesa, quel ronzio che cresce giro dopo giro: il Gran Premio della Repubblica Ceca riporta la MotoGP in uno scenario che sa di attese e di sfide antiche. C’è una pole da custodire, una Sprint da vivere tutta d’un fiato e un Mondiale che, a metà stagione, inizia a mostrare la sua vera faccia.

Il fine settimana ceco ha un sapore particolare. La gente arriva presto, sceglie i prati migliori, studia i saliscendi. Si parla di traiettorie, ma anche di carattere. Qui ogni errore pesa. Qui il pubblico riconosce il coraggio.

Marco Bezzecchi arriva da leader. Venti punti di margine in classifica sul compagno di box Jorge Martin. È un numero che non fa rumore, ma orienta le scelte. Bezzecchi ha corso con lucidità, ha raccolto quando serviva e ha spinto quando il rischio era sostenibile. Martin, invece, è più diretto: cerca il colpo, ama la pressione. Dentro lo stesso box Aprilia, due modi diversi di leggere la stessa mappa.

La pista ceca, con i suoi cambi di pendenza e i curvoni larghi, non perdona chi va fuori ritmo. L’aderenza varia, il meteo può girare in un attimo. Serve confidenza in frenata e trazione pulita in uscita. Qui ti accorgi subito se la moto è con te. E se il pilota ci mette quel filo in più.

A metà giornata è arrivata la conferma che accende il sabato: Bezzecchi scatterà davanti a tutti. Sì, è sua la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca. Una firma che pesa, soprattutto alla vigilia della gara Sprint. Il giro secco dice molto. Non dice tutto, ma costringe gli altri a inseguire. E quando costringi a inseguire su una pista così lunga e scorrevole, cambi il ritmo degli altri.

Orari e come vedere la Sprint in diretta gratuita

Sprint MotoGP: sabato, indicativamente nel pomeriggio (per i round europei è spesso alle 15:00 ora italiana). Orari soggetti a variazioni ufficiali. Diretta TV gratuita: in chiaro su TV8 quando previsto da palinsesto. Consiglio pratico: verifica l’orario aggiornato su TV8 nelle ore precedenti al via. Streaming gratuito: sul sito e sull’app di TV8 in Italia, se la gara è prevista in chiaro. Geoblocco possibile fuori dal territorio nazionale. Pay TV e streaming: copertura integrale su Sky Sport MotoGP e su NOW con canali dedicati, pre e post gara. Live aggiornato: app ufficiale MotoGP e principali testate sportive per tempi e classifiche in tempo reale.

La pista e gli uomini da tenere d’occhio

Brno è un elastico lungo 5,4 km, 14 curve, dislivelli che mangiano le gomme. Qui il vento cambia il corpo della moto in pieno curvone. Qui freni forte in salita e devi tenere il gas “rotondo” per non strappare la posteriore. Chi ha passo costante fa la differenza negli ultimi giri. Occhio a Martin in partenza: sull’esplosività non lo batte quasi nessuno. E attenzione a chi ha più gomma nella manica: scelta di mescole e pressione saranno la vera variabile della Sprint.

Parole chiave? Poche ma nette: MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, Bezzecchi in pole, gara Sprint gratis, orari TV. Dietro c’è una storia semplice: un pilota che cresce, una squadra che lo segue, un compagno che non molla. E un pubblico che vuole vedere tutto, senza filtri.

Alla fine, quello che conta è lo sguardo sul rettilineo quando si spegne il semaforo. Tu da che lato del prato ti metti per sentire il suono arrivare prima dell’immagine?