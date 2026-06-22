Tragedia Aerea: Muore Claude Guillemot, Co-Fondatore di Ubisoft, a 69 Anni

Una mattina di vento sul litorale bretone. La notizia corre più veloce dell’onda: un aereo giù, un nome familiare per chiunque ami i videogiochi. E all’improvviso, il silenzio di chi capisce che una stagione è finita.

Il mondo dell’industria dei videogiochi ha perso una voce discreta ma decisiva. A 69 anni è morto Claude Guillemot, uno dei cinque fratelli che, partiti dalla provincia bretone, hanno costruito Ubisoft. La notizia arriva da nord-ovest della Francia: un incidente aereo avvenuto venerdì 19 giugno ha interrotto una traiettoria che univa testardaggine contadina e visione tecnologica.

Le prime informazioni restano parziali. Le autorità stanno indagando e non hanno diffuso cause ufficiali. Testimoni locali parlano di una virata improvvisa e di una discesa repentina dell’aereo. Sono dettagli ancora da verificare, ma bastano a restituire la brusca fragilità di certi momenti.

Dalla Bretagna al mondo: l’idea che diventa impresa

Per capire chi era Claude Guillemot, bisogna tornare a Carentoir, paesino della Bretagna. Lì, tra cataloghi, spedizioni e primi PC, i fratelli Guillemot — Yves, Michel, Gérard, Claude e Christian — mettono a fuoco un’intuizione semplice: portare software di qualità a un pubblico che stava nascendo. Nel 1986 fondano Ubisoft. In pochi anni, il marchio si accende oltre confine.

Claude lavora lontano dai riflettori. Cura i numeri, le filiere, la solidità. È tra gli artefici di quell’equilibrio raro tra creatività e macchina industriale. Nel tempo, prende in mano anche la guida della Guillemot Corporation, casa madre di marchi come Thrustmaster e Hercules, cioè joystick, volanti, audio e accessori che hanno popolato le scrivanie di generazioni intere. È la parte tangibile del sogno: l’hardware che rende fisico il gesto, il clic che apre il mondo.

Intanto, la costellazione Ubisoft cresce e tocca città e accenti diversi. Montreal, Singapore, Milano. Nascono serie che diventano lingua comune: Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance, i Rabbids. Non serve aver giocato tutto per riconoscere certe silhouette, certi passi di danza, certi paesaggi. Lì dentro c’è anche la linea invisibile tracciata da Claude: rigore, processi, fiducia nei team.

Indagini in corso, memoria in cammino

Sull’incidente restano al momento solo fatti essenziali e prudenza. È giusto così. Le inchieste tecniche richiedono tempo; le famiglie hanno diritto a spazi senza rumore. È utile però ricordare che figure come Claude Guillemot insegnano più di quanto mostrino. Insegnano che una provincia non è periferia se sa dire la sua. Che si può pensare in grande senza gridare. Che il futuro si costruisce a piccoli passi, con prodotti che reggono nel tempo e con persone che crescono insieme ai progetti.

Molti di noi hanno imparato a orientarsi con un controller in mano. Alcuni hanno scoperto un lavoro tra coding e produzione. Altri hanno semplicemente trovato storie in cui specchiarsi. Questa utilità, così concreta e quotidiana, è forse l’eredità più nitida.

Stasera, quando spegneremo la console o chiuderemo il portatile, resterà uno schermo scuro che non fa paura. È uno spazio vuoto che aspetta la prossima idea. Viene da chiedersi: da quale nuova provincia, da quale tavolo di cucina, nascerà il prossimo mondo capace di accenderci la luce?