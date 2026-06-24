Instagram sbarca sulle Samsung Smart TV: Reel e Storie ora disponibili sul grande schermo

Il salotto cambia ritmo: i contenuti che scrolliamo tra una fermata e l’altra arrivano finalmente sullo schermo principale di casa. Con un telecomando in mano, il telefono sul tavolino e la curiosità accesa, il tappeto rosso è per le storie di tutti i giorni.

Scorriamo foto, ridiamo su Reel, sbirciamo Storie tra una pausa e l’altra. Ma cosa succede quando quel flusso sale sul grande schermo? Non è solo “più grande”. Cambia il modo in cui guardiamo e condividiamo. Cambia il tempo, l’attenzione, la stanza.

La novità è concreta: Instagram approda sulle Samsung Smart TV prodotte dal 2020 in poi. L’app è ottimizzata per il telecomando e offre subito ciò che conta: Stories a schermo intero, Reel in autoplay, feed essenziale. La navigazione è lineare. Frecce per muoversi, invio per aprire. Niente gesti complicati. La resa visiva è pulita, come ci aspettiamo da una TV 4K di fascia media attuale.

C’è un altro tassello che alza l’asticella. Dallo smartphone puoi inviare un Reel al televisore con una funzione di condivisione diretta. È il passo che mancava tra la visione privata e una fruizione da divano, insieme. Immagina una ricetta da provare in cucina, un tutorial di trucco, un’anteprima di viaggio. Sul telefono salti dettagli. In TV li vedi davvero.

E le Storie? Arrivano a tutta altezza, come devono. Sticker, testi e sondaggi restano leggibili. La qualità dipende dal contenuto originale, ma la resa è sorprendentemente stabile. Soprattutto, l’esperienza è collettiva: si guarda, si commenta, si ride. Un piccolo talk show domestico.

Come funziona e cosa serve

Per accedere, serve una Samsung Smart TV dal 2020 in poi con software aggiornato. Si scarica l’app ufficiale dalla sezione dedicata e si effettua il login, spesso con QR code per evitare digitazioni lunghe. L’app mostra subito i contenuti del tuo account. La riproduzione è continua e consente di mettere in pausa o di passare avanti con i tasti del telecomando. Il cast dei Reel dal telefono appare come opzione di condivisione interno-app: selezioni la TV e il video parte. La disponibilità di questa funzione può variare in base a modello e Paese; il rilascio è progressivo.

C’è poi un test interessante: i video orizzontali su Instagram. Non è una rivoluzione certificata, ma un esperimento in corso che, se confermato, parlerebbe il linguaggio naturale della TV. In orizzontale, la storia cambia ritmo: spazio per sottotitoli chiari, scena più leggibile, minor affaticamento. È la direzione che tanti creator chiedono da tempo. In ogni caso, l’app su TV gestisce bene anche i verticali, senza forzature.

Perché conta per creator e famiglie

Per chi crea contenuti, vedere un Reel su un 55 pollici aiuta a valutare colori, nitidezza, ritmo di montaggio. Per chi guarda, significa condividere. Una nonna che vede le Storie del nipote senza doversi orientare tra menu telefonici. Un gruppo di amici che sceglie la meta di un weekend scorrendo travel Reel tutti insieme. È tecnologia che diventa abitudine.

Non abbiamo ancora dati definitivi su tutte le regioni interessate e sui modelli esatti oltre il “2020 in poi”. La disponibilità può cambiare e alcune funzioni arrivano a scaglioni. Ma la direzione è chiara: i social, nati in tasca, stanno imparando la grammatica del soggiorno.

Forse è questo il punto più interessante: scoprire se, seduti sul divano, scorreremo più lentamente. Se un Reel visto con altre persone smetterà di essere un gesto automatico e tornerà ad assomigliare a qualcosa di condiviso, come un racconto intorno al tavolo. Non è solo una nuova app sulla TV. È un piccolo test su come vogliamo stare insieme davanti a uno schermo. E tu, il prossimo Reel, lo guarderai da solo o lo lancerai in salotto?