La Sanzione Ironica: Oligarca Deve Pagare 40 Milioni per lo Yacht Sequestrato e il Tagliando

Al tramonto, sul molo Audace, Trieste morde con ironia: il più grande yacht a vela del mondo gira l’ancora e gira anche la sorte. Ferma il tempo, non le spese: quando il lusso resta in rada, il conto continua a camminare.

Sul molo San Carlo, che i triestini chiamano molo Audace, l’aria sa di sale e battute. Qualcuno indica il gigante bianco in mezzo al golfo. È lo “Sailing Yacht A”, 143 metri, alberi alti come palazzi. Un’astronave d’acciaio. Da anni è lì, sotto sequestro. E Trieste, con il suo sarcasmo, ci gioca: “Un caso raro di sanzioni contro se stessi”.

Non è un oggetto qualunque. Parliamo del più grande yacht a vela mai varato. Linee lisce, vetri che sembrano pelle. L’hanno costruito in Germania, nel 2017. Il valore stimato sfiora il mezzo miliardo. L’oligarca al centro della storia è noto, ma i dettagli societari sono un labirinto. Trieste ne custodisce la sagoma e l’imbarazzo.

Il cuore della faccenda, però, non è estetico. È amministrativo. Il sequestro blocca il bene. Non lo trasferisci. Non lo vendi. Non lo usi. Ma lo devi tenere in efficienza minima. Il mare non aspetta. Corrode, ossida, si infila dove può. E qui parte la nota stonata che fa ridere amaro.

Sequestrato non vuol dire “dimenticato”

Un bene sotto sanzioni non è abbandonato. Lo Stato ne diventa custode. Serve un posto sicuro. Servono controlli. Servono manutenzioni. Devi pagare l’ormeggio. Devi far girare i generatori. Devi controllare pompe, sensori, vernici. Un colosso così ha sistemi complessi. Se lasci fermo tutto, rompi tutto. La legge impone un tagliando periodico. Anche solo per evitare rischi ambientali e incidenti.

Chi paga? Per principio, paga il proprietario o chi ne trae vantaggio. Ma con i beni sanzionati i conti sono più lenti. I fondi sono congelati. Subentrano amministratori, porti, capitanerie. Si anticipa. Si rendiconta. Si aspetta il via libera per addebitare. È tecnicismo, certo. Ma alla fine la domanda è semplice: chi stacca l’assegno?

Il conto che fa discutere

Qui arriva il numero che rimbalza in città e in atti amministrativi: circa 40 milioni. È la somma che comprende la custodia pluriennale, gli ormeggi, i servizi portuali, il personale minimo, i controlli di classe e il famoso tagliando. I dettagli puntuali non sono tutti pubblici. Alcune voci restano riservate. Ma la cifra complessiva è stata riportata con coerenza. Ed è plausibile se pensi alle dimensioni: equipaggi ridotti ma altamente qualificati, pezzi su misura, cantiere specializzato, rimorchiatori, polizze, sorveglianza.

E c’è l’assurdo apparente che accende le chiacchiere: un bene fermo costa come se navigasse. Il mare chiede conto anche quando stai immobile. La burocrazia pure. Da una parte, l’idea di tutela dell’interesse pubblico. Dall’altra, la percezione di un lusso che brucia denaro soltanto per non affondare nella ruggine.

Trieste ci mette del suo. Ti fermi a guardare il profilo dell’A che scurisce all’imbrunire. Pensi al vento che qui cambia in due minuti. Pensi a chi fa i conti, riga dopo riga, per tenere in vita qualcosa che non può muoversi. È una scena italiana: precisa, paradossale, un po’ poetica.

Se davvero l’oligarca dovrà saldare ogni voce, lo sapremo a pratiche concluse. Ad oggi la cifra di 40 milioni è la stima consolidata e verificabile nelle carte disponibili. Resta una domanda, mentre un gabbiano taglia il cielo: quanto ci costa, come Paese, imparare che la custodia è un verbo del mare prima ancora che della legge?