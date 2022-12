Piazza Risorgimento, M5S:”Esposto in procura, un atto per tutti coloro hanno ancora a cuore Gaeta”

Il MoVimento 5 Stelle nella giornata di ieri ha consegnato presso la Tenenza dei Carabinieri un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Cassino. Un’opera mai passata al vaglio del consiglio Comunale e di cui ci si accorse soltanto nel piano triennale delle opere pubbliche della scorsa consiliatura. Di questo dobbiamo dare atto della bontà del lavoro svolto dall’ex Consigliere Franco De Angelis che per primo portò avanti una situazione che già nei primi atti sembrava intraprendere una strada diversa da quella della trasparenza. Il MoVimento 5 Stelle si è impegnato per condividere un ulteriore e maggiormente incisivo contributo a favore di tutti i cittadini che hanno ancora a cuore le sorti di Gaeta e, in questo caso, del Centro Storico. Abbiamo presentato agli organi competenti una lunga e articolata cronologia dell’iter relativo all’opera, allegando tutta la documentazione necessaria a testimonianza delle nostre perplessità. Chiediamo che siano finalmente disposti gli opportuni accertamenti e che siano valutati eventuali profili di illiceità penali. L’intervento degli organi giudiziari, ci auguriamo, potrà chiarire tra i molteplici punti se l’opera è priva o meno di una compatibilità urbanistica dal momento che non ci risulterebbe essere traccia in primis di una variante urbanistica che avrebbe permesso di cambiare la destinazione dell’area da verde pubblico attrezzato a parcheggi. Un’attenzione particolare è stata dedicata, inoltre, ad un parere altrettanto dubbio da parte della Soprintendenza, la quale non pare aver mai espresso un esito positivo ai rilievi del Dipartimento di Generazione Urbana.Un’azione concreta e responsabile che merita risposte chiare e certe in tempi brevi, anche e sopratutto, dal momento che già durante la precedente campagna elettorale dichiarammo senza esitare che per il MoVimento 5 Stelle di Gaeta Piazza Risorgimento avrebbe rappresentato un’area verde e parte integrante del centro storico.

Comunicato stampa