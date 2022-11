Picco di Circe, soccorso un escursionista bloccato in un punto impervio

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Circeo, in provincia di Latina, per soccorrere un escursionista bloccato in un punto impervio nei pressi del Picco di Circe, a circa 600 metri sopra il livello del mare. Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino di Latina che, dopo averlo individuato grazie al sistema di geolocalizzazione Sms Locator, lo ha riaccompagnato in sicurezza sul sentiero e da lì fino alla sua automobile in località Torre Paola. A supporto delle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali.