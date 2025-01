PlayStation Plus Extra e Premium, i giochi gratis di gennaio sono una bomba: titoli assurdi

L’anno di Playstation Plus inizia nel migliore dei modi possibili, tra i giochi mensili per gli utenti Extra e Premium di gennaio ci sono dei titoli da non perdere.

Il 2024 si è chiuso con l’incoronazione di Astro Bot come miglior gioco dell’anno. L’esclusiva targata Playstation Studios è giunta a sorpresa lo scorso anno, annunciata durante uno State of Play solo pochi mesi prima del suo debutto sul mercato. Il platform sviluppato da Asobi ha conquistato tutti, dimostrando che non servono grossi budget per confezionare un prodotto divertente e bello da giocare.

Nel 2025 regna ancora tanta incertezza su quelle che saranno le esclusive di Sony, visto che la compagnia nipponica per il momento non ha annunciato nessuna data di rilascio e anche i titoli confermati per questo 2025 sembrano lontani nel tempo. In attesa di capire quali saranno le strategie editoriali per quest’anno, Playstation non smette di coccolare i fan attraverso il suo servizio in abbonamento.

A dicembre, per celebrare il 30° anniversario della console, Sony ha concesso a tutti i suoi utenti una versione gratuita di Gran Turismo, quindi ha offerto dei livelli aggiuntivi di Astro Bot e degli update anche per Stellar Blade e Helldivers 2 (altri titoli in esclusiva che sono stati amatissimi dai fan), nonché la possibilità per gli abbonati di scaricare The Last of us Part I.

Anche in questo primo mese del 2025 non mancano le gradite sorprese per gli abbonati al Plus, tra i titoli che verranno concessi agli utenti Extra e Premium infatti ci sono delle chicche che aumentano il valore dell’offerta e che rendono decisamente profittevole il possesso di un account attivo.

Tutti i titoli di gennaio di Playstation Plus Extra e Premium

L’anno del servizio Sony è cominciato con il rilascio dei tre titoli mensili per Playstation Plus Essential, che hanno lasciato gli abbonati un po’ delusi. Tra i giochi rilasciati infatti ci sono il non memorabile Suicide Squad: Kill the Justice League, il sempre gradito ma già visto Need For Speed: Hot Pursuit Remastered e la versione deluxe di un cult indie (questo sì da recuperare assolutamente per chi non l’avesse giocato) The Stanley Parable.

Diverso il discorso per i giochi che verranno rilasciati il 21 gennaio ai possessori dei tier Extra e Premium dell’abbonamento Sony. Tra questi infatti ci sono calibri pesanti come God of War Ragnarok (sequel del titolo del 2018 premiato con il Goty), Like a Dragon Gaiden e il chiacchieratissimo Sayonara Wild Heart, ecco la lista completa dei nuovi giochi Extra:

God of War: Ragnarok (PS4/PS5)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4/PS5)

Atlas Fallen: Reign Of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4/PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS4/PS5)

Orcs Must Die! 3 (PS4/PS5)

Citizen Sleeper (PS4/PS5)

Poker Club (PS4).

Per quanto riguarda gli utenti Premium a questi si aggiungono due titoli classici che hanno fatto la storia della console e del mondo dei videogame, ovvero: