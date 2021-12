Plus500 Recensioni 2021 – Tutto ciò di cui hai bisogno

Plus500 è una piattaforma di trading online altamente regolamentata con sede a Londra, specializzata in operazioni di CFD con leva finanziaria. Se stai cercando di negoziare criptovalute, azioni e titoli, materie prime, Forex, ETF e indici utilizzando i CFD, Plus500 offre spread competitivi senza commissioni sulle sue piattaforme di trading mobile e desktop. Plus500 offre protezione del saldo negativo e ordini stop loss garantiti.

Questa recensione di Plus500 è stata scritta da esperti del settore con oltre 20 anni di esperienza finanziaria nei CFD.

Cos’è Plus500?

Plus500 è una piattaforma globale di trading finanziario online e un broker multi asset fondato nel 2008

Più di 13 anni dopo Plus500 è cresciuta fino ad offrire agli investitori al dettaglio il trading di CFD.

Plus500 è un broker globale. Plus500 ha una sede centrale in Israele.

Plus500 ha un simbolo azionario quotato. Questo significa che Plus500 si è quotata pubblicamente e che è possibile acquistare ufficialmente azioni di Plus500 su uno dei mercati azionari mondiali.

Quando si fa trading nei mercati finanziari può essere molto dispendioso in termini di tempo trovare un broker che soddisfi le proprie esigenze.

Ci immergeremo in profondità in questa recensione di Plus500 e valuteremo quanto bene la piattaforma Plus500 funzioni nel suo ruolo di piattaforma internazionale di trading di asset finanziari multipli per i trader nel 2021.

Questa recensione della piattaforma Plus500 è solo un riassunto. Se sei interessato a negoziare con Plus500 a qualsiasi titolo, prenditi il tempo necessario per leggere e ricercare l’intera recensione di Plus500.

Plus500 è abbastanza rispettabile da avere un link alla pagina di wikipedia. Il contenuto di Wikipedia è altamente moderato per l’accuratezza. È molto difficile ottenere una pagina di Wikipedia.

È un mito comune che il trading online sia confuso. È difficile solo per le persone che non hanno fatto la ricerca. In questo articolo, imparerai importanti informazioni riguardanti Plus500 che ti aiuteranno a partire bene nel mondo del trading online.

Plus500 è una piattaforma di trading multi-asset con oltre 2500+ attività

Plus500 è una piattaforma multi asset con oltre 2500 asset negoziabili. Le attività disponibili su Plus500 includono i CFD.

Plus500 opera in più tipi di attività finanziarie. Un asset negli investimenti finanziari è qualsiasi titolo o bene, tangibile o intangibile, che ha un valore finanziario. Ciò significa che i CFD sono considerati attività finanziarie.

Caratteristiche di Plus500

Portafoglio virtuale, o quello che è comunemente noto come un conto demo

StopLoss

Tappi di trascinamento

Ordini TakeProfit

Plus500 offre strumenti avanzati di confronto dei grafici finanziari

Plus500 offre analisi basate sulla ricerca sui mercati finanziari e sugli investimenti dei migliori analisti

La piattaforma di Plus500 è disponibile per l'uso su diversi dispositivi tra cui PC Windows, dispositivi iOS come iPhone e iPad, dispositivi Android e online attraverso un browser web.

Plus500 offre una piattaforma di trading facile da usare con strumenti sia per i nuovi trader che per gli esperti più esperti

Gli utenti di Plus500 beneficiano dell'uso della piattaforma Plus500 in oltre 15 lingue diverse

Plus500 è sicuro?

Quando si sceglie un broker come Plus500, l’organo amministrativo e lo stato di regolamentazione del broker è molto importante. I broker che conducono operazioni senza la supervisione di un organismo di regolamentazione lo fanno a loro discrezione. Qualsiasi capitale investito è a rischio.

Fondata nel 2008 e in funzione da 13 anni, Plus500 ha una sede in Israele.

Plus500 è regolamentato. Ciò significa che Plus500 è supervisionato e la sua condotta è controllata da Plus500UK Ltd autorizzata e regolata dalla FCA (#509909), Plus500CY Ltd autorizzata e regolata dalla CySEC (#250/14), Plus500AU Pty Ltd (ACN 153301681), ASIC in Australia AFSL #417727, FMA in Nuova Zelanda, FSP #486026 e Authorised Financial Services Provider in Sud Africa FSP #47546.

Non possedete né avete alcun diritto sulle attività sottostanti. Si prega di fare riferimento ai documenti informativi disponibili sul sito web.

I broker regolamentati non manipolano i prezzi di mercato. Quando invii una richiesta di prelievo a Plus500, questa verrà onorata. Se Plus500 viola qualsiasi regola normativa, il suo status regolamentato potrebbe essere rimosso.

I miei soldi sono al sicuro con Plus500?

Tutti i pagamenti finanziati sui conti Plus500 dagli operatori sono tenuti in un conto bancario segregato.

Per una maggiore sicurezza Plus500 utilizza le banche tier-1 per questo. Tier 1 è la misura ufficiale della salute e della forza finanziaria di una banca.

Cosa sono le banche Tier 1 e perché Plus500 dovrebbe utilizzarle?

Una banca Tier 1 è considerata la più sicura per quanto riguarda il capitale dei clienti. Tier 1 è in realtà un termine che descrive la forza finanziaria di una banca. Una banca Tier 1 ha forti riserve di capitale di base e i regolatori finanziari utilizzano le banche Tier 1 perché sono in grado di sopportare perdite finanziarie impreviste.

Cosa significa avere i propri fondi in Plus500 depositati in una banca Tier 1?

Avere tutti i soldi che depositi con Plus500 significa che i tuoi fondi sono al sicuro in una banca che ha abbastanza capitale per soddisfare i tuoi desideri di prelievo anche se Plus500 dovesse fallire per qualche motivo.

Pertanto, possiamo tranquillamente concludere che Plus500 è sicuro e protetto.

Detto questo, si prega di notare che è possibile perdere fondi quando si fa trading in attività finanziarie. I conti possono perdere denaro a causa di non mettere abbastanza impegno nella ricerca dei mercati, mancanza di esperienza o non utilizzare gli strumenti forniti dalla piattaforma di intermediazione.

Durante il trading di investimenti finanziari, perdere denaro rapidamente a causa del trading di CFD non è raro. Corri il rischio di fare trading solo quando capisci che il tuo capitale investito è a rischio in qualsiasi momento a causa della volatilità del mercato. Plus500 dichiara chiaramente sulla sua piattaforma che il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere il tuo denaro.

Ora che abbiamo risposto ad alcune importanti domande riguardanti Plus500, esaminiamo le caratteristiche di Plus500 in modo più dettagliato.

Prova a creare due conti quando lavori con Plus500. Uno è il conto reale, con il tuo denaro reale e l’altro è il tuo conto demo. L’account demo è il tuo account sperimentale.

Opzioni della piattaforma di trading di Plus500

Plus500 non offre le piattaforme di trading MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5) o cTrader.

Plus500 offre una propria piattaforma di trading personalizzata sviluppata e testata in casa. La piattaforma di trading di Plus500 permette ai trader di tracciare i loro portafogli, seguire i mercati attuali, individuare idee di trading e piazzare operazioni.

La piattaforma Plus500 permette ai trader di filtrare il mercato finanziario per le opportunità di trading che corrispondono a un criterio.

Con Plus500 puoi cercare ed esaminare le opportunità con ricerche e valutazioni azionarie. Ottieni informazioni in streaming in tempo reale sulla piattaforma Plus500, incluse notizie e quotazioni. Scopri le possibili transazioni con i potenti strumenti grafici di Plus500. Plus500 è disponibile come applicazione scaricabile o online attraverso il cloud. Controlla i tuoi ordini con Plus500 e ricevi le ultime notizie sulle tue posizioni.

Vantaggi del trading di Plus500

Supporto online 24/7

Tratta +2500 strumenti CFD su Azioni, Indici, Forex, Criptovalute ( disponibilità soggetta a regolamentazione ), ETF e Materie prime.

), ETF e Materie prime. 30+ lingue

Tutti i dispositivi

0 commissioni e spread stretti

Deposito minimo basso

Negoziazione CFD su Plus500

diamo un’occhiata ad alcune delle basi dell’utilizzo della leva di Plus500.

Plus500 offre CFD che sono un prodotto a leva per questo esempio descriviamo una leva di dieci volte.

Così avete una posizione di diecimila dollari ma vincolate solo mille dollari, un decimo del valore del vostro conto. Avete una situazione in cui una piccola somma di denaro sta controllando una posizione finanziaria molto più grande. Questa è la vostra leva.

Quindi, che effetto ha la leva finanziaria sui vostri profitti e perdite, in parole povere li ingrandisce in entrambe le direzioni.

La leva di Plus500 ingrandisce sia i profitti che le perdite durante il trading.

Diciamo per esempio che compri diecimila dollari di General Electric (GE) usando contratti per differenza (CFD) utilizzando la piattaforma di trading Plus500.

diciamo che General Electric (GE) sale del 10% perché i suoi risultati sono positivi la vostra posizione che valeva diecimila dollari ora vale 11.000 dollari.

È cresciuto di $1000 10% in valore, questo rappresenta un aumento del cento per cento sui fondi inizialmente impegnati sul vostro commercio di CFD a leva.

Il nostro investimento iniziale di diecimila dollari per il commercio e ha fatto mille dollari di profitto perché il prezzo è aumentato del dieci per cento.

La leva di Plus500 va in entrambi i sensi. Se General Electric (GE) scende del 10% nei risultati della settimana, la tua posizione che valeva diecimila dollari ora ne vale solo novemila. È scesa di mille dollari.

I CFD di Plus500 sono tipicamente utilizzati per operazioni a breve e medio termine. Per esempio il trading di CFD intraday di Plus500. Sebbene sia ad alto rischio perché le operazioni con CFD sono separate dai mercati finanziari, un’operazione con CFD può essere più flessibile di un’operazione di mercato tradizionale in cui si possiede l’attività sottostante. Le operazioni con i CFD danno accesso alle azioni frazionate CFD, ai mercati internazionali CFD e alle vendite allo scoperto CFD. I trader più esperti possono anche usare i CFD per fare hedging.

Tieni sempre presente che i CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perdono denaro quando scambiano CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Dovremmo dire qualcosa sulla protezione del saldo negativo con Plus500. Quando si fa trading utilizzando la leva finanziaria, una mossa avversa potrebbe comportare la perdita di più del saldo del proprio conto di trading su Plus500. Se il tuo broker è regolamentato dalla FCA, la protezione del saldo negativo dovrebbe essere impostata dal tuo broker come standard. Il tuo conto Plus500 potrebbe potenzialmente diventare negativo. Si consiglia di utilizzare la protezione del saldo negativo. L’utilizzo della protezione del saldo negativo assicura che le tue perdite saranno sempre limitate al saldo corrente del denaro sul tuo conto.

Limitare il rischio quando si fa trading con Plus500 Stop Loss, Plus500 Stop Limit Orders

Un ordine stop-loss è un ordine piazzato con un broker come Plus500 per comprare o vendere una volta che l’azione raggiunge un certo prezzo. Uno stop-loss è progettato per limitare la perdita del trader su una posizione in titoli.

La maggior parte dei trader ha bisogno di usare gli stop loss per proteggersi da un rischio enorme, a meno che l’operazione sia coperta da un’altra operazione o il trader non stia usando la leva finanziaria. Le circostanze sono diverse a seconda del trade e dei mercati.

Assistenza clienti su Plus500

Come parte della nostra recensione di Plus500 esaminiamo le opzioni del servizio clienti, i tempi di risposta e l’efficacia della risoluzione dei problemi della piattaforma di trading di Plus500.Plus500 supporta una vasta gamma di lingue tra cui inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, tedesco, olandese, polacco, arabo, ebraico, danese, norvegese, ceco, slovacco, bulgaro e cinese.

Plus500 ha una valutazione di supporto e servizio clienti tripla AAA perché offre una vasta gamma di lingue, chat dal vivo, e-mail e supporto telefonico.

Il servizio clienti di Plus500 supporta più lingue da tutto il mondo. Avere un broker che può assumere persone da varie località del mondo che possono comunicare meglio con te nella tua lingua locale è un enorme vantaggio nel cercare di risolvere i problemi.

L’esperienza del servizio clienti con Plus500 deve essere positiva affinché tu possa negoziare efficacemente i mercati finanziari sulla piattaforma Plus500. Plus500 dovrebbe assicurarsi che tutte le tue domande trovino risposta e che i tuoi problemi con la piattaforma Plus500 siano risolti. Quando un cliente di Plus500 ha delle domande riguardanti Plus500, il team di supporto clienti di Plus500 dovrebbe prendere sul serio questi problemi e offrire una soluzione rapida ed efficace. Plus500 ha un ottimo team di supporto clienti, ed è per questo che abbiamo valutato altamente il loro servizio clienti.