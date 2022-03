PNRR, Magliocchetti (ANCI): “Non sprechiamo neanche un centesimo dei fondi europei”

“Il progetto Osservatorio Sviluppo Lazio, con cui Anci Lazio e Regione Lazio hanno messo in campo un percorso di sostegno ai comuni per la programmazione europea, con l’obiettivo di implementare la capacità attrattiva delle risorse, anche orientando in modo mirato i loro strumenti di programmazione, è stato disegnato sui territori. Si avvale di due sedi per la provincia di Roma, una a nord e una a sud, e di una sede per ogni provincia del Lazio, perchè ognuna ha le sue specificità che abbiamo ritenuto di valorizzare, creando una struttura vicina a ogni comune. In questo momento storico, è importantissimo avere un punto di riferimento per il PNRR e la programmazione 21/27, e questi spazi nascono proprio per assistere i comuni nella progettazione e nella rendicontazione. Non vogliamo sprecare neanche un centesimo delle risorse che l’Europa ci mette a disposizione. Abbiamo voluto fortemente questo progetto e lo abbiamo realizzato, insieme alla Regione Lazio, perché davvero questo grande piano può cambiare tutto il nostro territorio.” Così Manuel Magliocchetti, delegato alle Politiche Europee di Anci Lazio a margine della presentazione del progetto “Osservatorio Sviluppo Lazio” tenutosi ieri alla Casa del Cinema di Roma.