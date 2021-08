Polizia di Stato scopre coltivazione di marijuana: Denunciato un pregiudicato

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Volante ha concluso una brillante attività d’indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 53 anni del capoluogo, con numerosi precedenti penali, per produzione di sostanza stupefacente del tipo Marjuana.

In particolare, nell’ambito di una mirata attività info-investigativa, si apprendeva che all’interno di un garage di uno stabile, ubicato nella zona del Piccarello, in uso esclusivo all’uomo denunciato, era stata posta in essere una coltivazione di marjuana. L’immediata perquisizione eseguita all’interno del garage segnalato consentiva di rinvenire una piccola serra perfettamente funzionante corredata di impianto elettrico di illuminazione, ventilazione e impianto idrico al cui interno erano state messe a dimora alcune piante di marijuana che venivano poste sotto sequestro a disposizione dell’A.G. in attesa degli esiti delle analisi tossicologiche.