Ponte dell’Immacolata, gli orari di apertura delle catene di supermercati il 7 e l’8 dicembre

Il primo ponte delle festività natalizie si sta avvicinando ma quali saranno gli orari dei supermercati? Scopriamolo nel dettaglio. Non è come pensiamo, anzi!

Tra pochissimi giorni arriverà la prima giornata festiva per quanto riguarda il Natale, parliamo del giorno dell’Immacolata, ovvero l’8 dicembre, che quest’anno coincide anche con la domenica. Ma quale saranno gli orari dei supermercati in questo giorno di festa ed in quello precedente?

Noi oggi ti vogliamo indicare per bene che cosa accadrà anche perché molto spesso questi giorni vengono utilizzati per acquistare anche regali per i più piccoli da tenere nascosti fino al giorno di Natale. Andiamo a vedere nel dettaglio delle catene.

Il Natale si avvicina, ecco gli orari di apertura dei supermercati

Le festività natalizie sono praticamente iniziate e tutti a brevissimo avremmo l’albero di Natale in casa. Anche la ricerca del regalo perfetto inizia ad essere incalzante, ma che cosa succederà ai vari supermercati per cercare di accontentare sempre il cliente? Nei giorni di festa gli orari sono a discrezione della determinata catena.

Molto spesso è utile anche contattare il proprio punto vendita usuale e chiedere maggiori informazioni su eventuali cambi all’ultimo momento. Ma noi oggi ti vogliamo offrire una larga panoramica su quello che accadrà in tantissime catene molto conosciute. Iniziamo con Esselunga che faranno 8/20, mentre la Coop 9/20.30 e la Conad 8.30/20.30.

Passiamo poi ad alcuni famosissimi discount come la Lidl che seguirà l’orario 8.30/21, mentre Eurospin 8.30/20 e per finire MD dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda, invece le catene Carrefour, Unes, Penny Market e Il Gigante l’orario di apertura varia da città in città. Quindi vi consigliamo di contattare il punto vendita che vi interessa oppure di controllare sul loro sito internet.

Per quanto riguarda i Pam dovrebbero rimanere chiusi ma non c’è ancora la conferma ufficiale, al momento sono solamente delle voci. Ma non finisce qui, perché chi abita a Milano o attorno anche il 7 è n giorno di festa, ovvero Sant’Ambrogio. Secondo la tradizione si addobba l’albero di Natale ma c’è anche un evento mondano importantissimo.

Parliamo della Prima della Scala con la sua inaugurazione per la stagione 2024/2025. Ecco quindi che solamente in questa città gli orari di apertura per quanto riguarda i supermercati possono subire delle variazioni. Ad esempio, proprio il Pam dovrebbe essere aperto!

Quindi adesso che hai tutte le informazioni del caso puoi dedicarti agli acquisti in questi giorni particolari che decretano ufficialmente l’inizio del periodo natalizio!