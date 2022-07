Ponza, le Fiamme Gialle intensificano i controlli del territorio

I Militari del Comando Provinciale di Latina hanno posto in essere una intensificazione dei controlli del territorio

dell’Isola di Ponza, anche avvalendosi dell’ausilio di due unità cinofile e di personale ATPI giunti dal Gruppo di

Formia.

L’attività è stata eseguita dai militari della Tenenza di Ponza in prossimità dei punti di sbarco dei turisti che

giungono nell’isola lunata, nonché in prossimità dei locali ed esercizi pubblici molto frequentati in questo

periodo di vacanze.

Sedici i soggetti segnalati alle competenti Prefetture per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale,

tra i quali tre minorenni.

Le sostanze sequestrate si diversificano tra hashish (50 grammi), marijuana (24 grammi), cocaina (1 grammo) e

metanfetamina (1 grammo).

L’operazione delle Fiamme Gialle rientra in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree

ritenute a rischio nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio che mira a reprimere

ogni forma di condotta illecita anche attraverso continui controlli ai passeggeri in arrivo ed in partenza dalla

località turistica ponzese nonché ai tanti giovani che popolano le vie cittadine in questi giorni.