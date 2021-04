IN DATA 28.04.2021 IN PONZA (LT), I MILITARI DELLA LOCALE STAZIONE CC HANNO DEFERITO IN S.L. UN 68ENNE DEL LUOGO PER I REATI DI CUI AGLI ART. 612 C.P. (MINACCE) ED ART. 4 l. 110/75 (PORTO ABUSIVO DI ARMI), PER AVER MINACCIATO DUE MINORI CON UN COLTELLO DELLA LUNGHEZZA DI CM 20, SUCCESSIVAMENTE RINVENUTO NELLA SUA DISPONIBILITÀ A SEGUITO DI PERQUISIZIONE PERSONALE.

L’ARMA BIANCA E’ STATA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO E MESSA A DISPOSIZIONE DELL’A.G..