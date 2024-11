Porta la tua carta d’identità al supermercato e avrai uno sconto: tutto vero, l’iniziativa

Se porti la tua carta d’identità al supermercato potrai ricevere uno sconto: in che cosa consiste la nuova iniziativa promossa dalle principali catene.

Ogni giorno al supermercato ci si imbatte in una miriade di offerte e promozioni speciali dedicate a tutti i clienti del punto vendita o solo a coloro che possiedono la carta fedeltà. A tal proposito, alcune note catene hanno deciso di attuare un’incredibile iniziativa. Chi porta la sua carta d’identità presso i punti vendita aderenti può ricevere degli sconti pazzeschi.

Apparentemente potrebbe sembrare una bufala, ma si tratta in realtà di un’opportunità imperdibile riservata solo ad alcune categorie di clienti. Scopriamo subito in che cosa consiste questa iniziativa e chi può beneficiarne.

Iniziativa imperdibile: porta la tua carta d’identità al supermercato e avrai uno sconto

Nell’ultimo periodo fare la spesa è diventato sempre più costoso. Molte famiglie hanno infatti dovuto fare una serie di rinunce sulla scelta dei prodotti e sfruttare, quando possibile, offerte e promozioni per cercare di dimezzare lo scontrino finale. In questo contesto si inserisce anche la nuova incredibile iniziativa messa in campo da alcuni supermercati che hanno voluto cercare di aiutare maggiormente quelle categorie di consumatori ritenute più ‘fragili’.

Stiamo parlando ad esempio degli anziani e delle persone con disabilità. Per aderire all’offerta basta mostrare il proprio documento d’identità, così da confermare la propria età, e registrarsi con un’apposita scheda che sarà fornita dagli operatori del supermercato. Per le persone con disabilità servirà anche presentare la certificazione di invalidità rilasciata dall’ASL. Ovviamente non tutti i supermercati hanno preso parte al progetto e in alcuni casi ci sono delle regole da rispettare.

Per esempio ogni mercoledì nei supermercati Carrefour Iper e Market gli over 60 potranno avere il 10% di sconto immediato senza spesa minima e nei Carrefour Express riceveranno il 10% di sconto su una spesa minima di 10euro. Conad offre la consegna a domicilio gratuita per gli over 70 e per le persone con invalidità pari o superiore al 60%. Si potrà approfittare di tale agevolazione solo una volta ogni sette giorni con una spesa minima.

Pam propone la consegna della spesa gratis ogni giovedì per gli over 60. Mentre la domenica gli over 60 possessori della “Carta per te” abilitata potranno avere uno sconto immediato sulla spesa del 10%. Esselunga ha previsto delle agevolazioni per gli over 70 e per persone con un grado di invalidità pari o superiore al 60%. I punti vendita Unes, invece, offrono uno sconto del 10% per gli over 65, valido tutti i giorni, ma con alcune limitazioni sui prodotti.

Per maggiori informazioni si consiglia di informarsi sul sito Internet di ciascun supermercato o presso il proprio punto vendita di riferimento.