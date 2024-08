Poste, a Ventotene il più giovane direttore d’Italia

Roma, 23 agosto 2024 – Ha ventuno anni ed è il più giovane direttore di ufficio postale di Poste Italiane della provincia di Latina: si chiama Leonardo Amoroso, nato a Napoli ma cresciuto a Ventotene, una passione per la pesca sportiva e appassionato di film. In Poste Italiane da dicembre del 2022, quando adiciannove anni era il più giovane operatore di sportello della provincia, da febbraio 2023 è direttore dell’ufficio postale di Ventotene.

Il percorso aziendale di Leonardo inizia subito dopo il conseguimento del diploma di perito elettronico. Ricercando opportunità lavorative on line e visitando il sito di Poste Italianeapprese che l’azienda stava ricercando ruoli di operatore di sportello nella provincia di Latina. Inserito subito sul sito la sua candidatura, in tempi molto brevi, dopo aver superato i testattitudinali, è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.

“Inizialmente – racconta Leonardo – ho fatto affiancamento nell’ufficio di Formia. Devo dire che l’allora direttore Pierluigi di Russo e tutti i colleghi sono stati speciali, hanno avuto molta pazienza e grazie alla loro professionalità e alla loro capacità di trasmettere conoscenza sono riuscito in poco tempo ad acquisire le necessarie capacità utili per svolgere il mio lavoro. Un ringraziamento particolare però lo voglio fare”

Dopo il periodo di affiancamento per Leonardo è arrivata una proposta aziendale, per molti versi inaspettata: ricoprire la posizione di direttore presso l’ufficio postale di Ventotene.

“Ho accettato la proposta senza pensarci molto in primo luogo perché gestire un ufficio postale, anche se piccolo, la consideravo una sfidante opportunità e in secondo luogo perché tornare dove sono cresciuto e ho passato la mia infanzia mi faceva certamente piacere. Appena arrivato molte persone, che ovviamente conoscevo, entrando in ufficio sono rimaste sorprese nel trovarmi in quella posizione e comunque, in generale, sono stato accolto subito come uno di famiglia. In un’isola così piccola– puntualizza Leonardo – il senso di appartenenza a una comunità è molto forte e si concretizza anche con piccoli gesti extralavorativi che fanno piacere. Non di rado, infatti, qualcuno si affaccia in ufficio per un saluto o per offrirmi un caffè e anche i carabinieri passano quasi ogni giorno per assicurarsi che sia tutto a posto. In questo contesto è stato semplice e naturale instaurare con la clientela un rapporto basato sulla reciproca fiducia. In comuni così piccoli l’ufficio postale è veramente un luogo vitale, al pari dell’alimentari e della farmacia”.

Come Direttore le responsabilità lavorative sono maggiori rispetto ad altri ruoli e la famigliarità con i cittadini di Ventotene non diminuisce la necessità di mantenere alto il livello di attenzione e la qualità dei servizi.

“Ogni persona ha le sue esigenze e le sue particolari modalità relazionali e sapersi rapportare con ognuno di loro non sempre è facile ma al tempo stesso è sempre stimolante. Ogni giorno è utile per acquisire esperienza e imparare qualcosa di nuovo poiché l’offerta di Poste è molto ampia e soprattutto perché i servizi e i prodotti si aggiornano continuamente. Quando sei il direttore devi dimostrare di cavartela il più possibile da solo,anche se in direzione provinciale ci sono sempre i colleghi pronti a offrire il loro supporto”.

“Lavorare a Ventotene – conclude Leonardo – è anche divertente. Essendo una località turistica molto frequentata d’estate c’è molto movimento e capita anche di incontrare qualche personalità del mondo dello spettacolo o della culturacome Cristian De Sica o l’attrice Nicoletta Romanoff con le sue bellissime figlie. Ho conosciuto anche lo scrittore romano Luca Esposito che vive qui da ottobre a maggio quando l’isola, luogo di ambientazione di alcuni suoi romanzi, è praticamente deserta.Con Luca oramai c’è un ottimo rapporto di amicizia e quando passa in ufficio, soprattutto per effettuare spedizioni di libri, troviamo sempre il tempo per scambiare due chiacchiere”

Nel corso del 2023, il Gruppo ha proseguito la campagna di assunzioni destinata a giovani e neolaureati, provvedendo all’assunzione, nell’arco del triennio 2021-2023, di oltre 6.700 persone di età inferiore ai 30 anni. Come previsto dal Piano Industriale Connecting Platform presentato nel mese di marzo, Poste Italiane continuerà con un programma assunzionale che prevede l’ingresso di 19.000 risorse entro il 2028 che garantiranno il fisiologico turnover generazionale e rafforzeranno le reti fisiche attraverso cui vengono erogati ogni giorno tutti i servizi a milioni di cittadini.