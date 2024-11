Poste Italiane, 10% di sconto a chi sottoscrive questo nuovo servizio: lo stanno facendo in molti

Poste Italiane offre uno sconto del 10% ai nuovi clienti alla sottoscrizione di un nuovo servizio: ecco perché conviene.

Da decenni, Poste Italiane si distingue nel territorio nazionale come azienda di riferimento per lavoratori, famiglie, pensionati e aziende: Poste è infatti un fornitore completo di servizi essenziali. Un tempo si occupava solo di lettere e pacchi, ora è un referente fondamentale quando si parla di prodotti di risparmio e investimento, di servizi finanziari e di pagamento, ma non solo.

Dal 1999 Poste Italiane si occupa anche di altri servizi assai importanti, con una società ad hoc particolarmente apprezzata dal pubblico italiano. E per coinvolgere un bacino di utenza sempre maggiore, l’azienda è particolarmente attenta a introdurre promozioni e occasioni di risparmio.

Di recente, per esempio, l’azienda ha annunciato uno sconto assai rilevante. L’occasione è dedicata ai nuovi clienti che decideranno di sottoscrivere un contratto per poter usufruire di un servizio offerto da Poste. Si parla del 10% di sconto sui costi del prodotto: una grande occasione.

10% di sconto da Poste Italiane per chi sottoscrive la polizza Vivere Protetti

Il servizio in questione è l’assicurazione. Poste Italiane offre infatti una vasta gamma di prodotti assicurativi attraverso la sua divisione Poste Vita e altre affiliate. Si va dalle assicurazioni sulla vita (polizze che garantiscono protezione finanziaria e piani di risparmio per il futuro) a quelle per la casa (coperture per danni da incendi, imprevisti o furti). Ma ci sono anche polizze per le auto, per la salute e per gli infortuni.

Vivere Protetti è un’assicurazione di tipo modulare che il cliente può costruire a suo piacimento, adattandola ai propri bisogni particolari. In pratica, la polizza si esplica come un piano assicurativo fatto di moduli flessibile che andranno poi a formare un unico contratto, anche combinando le diverse linee,. Si può per esempio ricercare copertura per la casa e contro le malattie. Oppure ci si può concentrare sulla protezione della famiglia, dell’auto e degli animali domestici.

Ognuno può dunque trovare facilmente la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Per le simulazioni si può anche operare online, così da ottenere un “check-up” assicurativo, oppure si può richiedere una consulenza in Ufficio Postale o telefonicamente. La novità importante riguarda però lo sconto di benvenuto del 10% che Poste Italiane offre per i nuovi clienti. Dal 14 ottobre fino al 14 dicembre 2024 coloro che acquistano una polizza Poste Vivere Protetti in ufficio hanno quindi la possibilità di accedere a uno sconto del 10% per il primo anno.