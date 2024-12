Poste Italiane apre a migliaia di assunzioni: tutte le posizioni, alcune vogliono solo il diploma

Poste Italiane assume nuove figure professionali per ampliamento del personale: tutte le posizioni aperte.

Una realtà aziendale che, nel corso degli anni, si è espansa sia in termini numerici, sia inerente i servizi offerti. Poste Italiane, oggi, risulta tra i primi a livello europeo classificandosi al 1° posto per il settore Insurance e al 2° posto nella classifica We Branking Europe 500. Inoltre figura nella top 10 come Best Improver.

Qualche dato emergente dalla sua pagina social ufficiale che si collega a una ricerca curata da Lundquist e Comprend. Pochi ma significativi elementi affinché si acquisisca consapevolezza della dimensione attuale nonché la sua importanza nel panorama internazionale, oltre che nazionale, nel settore di riferimento.

Ebbene, affinché ci si adegui al nuovo piano programmatico per sostenere la forza-lavoro fino al 2028, Poste Italiane è alla ricerca di personale. Difatti si assumono candidati dai profili eterogenei, richiedendo esperienza e requisiti formativi, talvolta bastando il diploma. Si illustrino tutti i dettagli sui posti vacanti.

Poste Italiane, assunzioni fino al 2028: tutte le posizioni

Come altrettante realtà aziendali, anche Poste Italiane offre numerose opportunità di crescita, specialmente per i giovani. La possibilità di costruire la propria carriera con percorsi mirati attraverso meccanismi di tutoraggio, incentivazione infine aggiornamento. Dalle nuove leve ai più esperti, le porte sono aperte a tutti.

Migliaia di persone pronte a inoltrare il proprio curriculum nei prossimi anni, tuttavia ad oggi ecco quali sono le posizioni più ricercate e urgenti, puntando a una collaborazione continuativa, perdurante nel tempo:

operatore di sportello : ruolo particolarmente gettonato, il candidato/a deve fornire assistenza ai clienti nonché gestire le operazioni bancarie e postali. Richiesta buona capacità comunicativa e conoscenza delle attività di base ;

: ruolo particolarmente gettonato, il candidato/a deve fornire assistenza ai clienti nonché gestire le operazioni bancarie e postali. ; postini/portalettere : principalmente la mansione consiste nel consegnare la corrispondenza ai destinatari. Fondamentale la conoscenza del territorio, saper gestire il tempo a disposizione e, sovente, richiesta la patente per i veicoli aziendali ;

: principalmente la mansione consiste nel consegnare la corrispondenza ai destinatari. e, sovente, richiesta ; consulenti finanziari : si assumono soggetti che abbiano esperienza nel settore della consulenza con spiccata conoscenza dell’ambito finanziario . All’interno di Poste Italiane queste figure professionali dovranno fornire supporto ai clienti nella gestione dei risparmi, polizze, investimenti;

: si assumono soggetti che abbiano . All’interno di Poste Italiane queste figure professionali dovranno fornire supporto ai clienti nella gestione dei risparmi, polizze, investimenti; tecnici e specialisti IT : grazie al fenomeno della digitalizzazione, l’azienda riceve molteplici domande nel settore tecnologico. Perciò è in cerca di sviluppatori, analisti del sistema, esperti di cybersecurity e specialisti di gestione dati ;

: grazie al fenomeno della digitalizzazione, l’azienda riceve molteplici domande nel settore tecnologico. Perciò è in cerca di ; posizioni dirigenziali e gestionali : differenti profili per occupare un macro-ambito a sua volta suddiviso in altrettanti rami aziendali. In questi casi preferibili candidati che vantino esperienza nel marketing, risorse umane, management e logistica ;

: differenti profili per occupare un macro-ambito a sua volta suddiviso in altrettanti rami aziendali. In questi casi preferibili ; posizioni per i settori risorse umane e marketing: ruoli diversi che includono le più disparate mansioni tra cui reclutamento, individuazione e supporto delle migliori strategie aziendali, comunicazione e attività di promozione per le pubblicità.

È facile presentare la propria candidatura: basta recarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane e accedere alla sezione Lavora con Noi. Dopodiché, tramite la pagina Posizioni Aperte, si possono consultare gli annunci disponibili e trasmettere il proprio cv online.