Poste Italiane, arrivano nuovi ATM per il prelievo e i pagamenti: le novità

Arrivano nuovi ATM Postamat di ultima generazione per migliorare sicurezza, innovazione e accessibilità ai servizi finanziari dei cittadini

I nuovi ATM Postamat sono dotati di monitor digitale ad alta luminosità e di un dispensatore di banconote di ultima generazione. Tra le principali caratteristiche di sicurezza spiccano il sistema di macchiatura delle banconote, che rende inutilizzabile il denaro in caso di tentativi di furto, e una soluzione anti-skimming progettata per prevenire la clonazione delle carte di credito.

Un ulteriore elemento innovativo è il lettore barcode, che semplifica il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code, rendendo le operazioni più rapide e intuitive. Uno dei vantaggi più attesi dai clienti è la possibilità di prelevare denaro senza l’uso della carta, grazie alla funzione “cardless”.

Questa innovazione consente di effettuare prelievi in totale sicurezza utilizzando le app “PostePay” e “BancoPosta” direttamente dallo smartphone, eliminando la necessità di portare con sé la carta fisica. Gli ATM Postamat sono attivi 24 ore su 24, sette giorni su sette, e permettono di eseguire diverse operazioni, tra cui prelievo di contanti, consultazione del saldo e della lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento di bollettini e utenze.

Come funzionano i nuovi ATM Postamat: pagamenti e prelievi sicuri

Le installazioni nei tre uffici postali modenesi si inseriscono in un contesto più ampio di trasformazione degli uffici in sedi Polis, un progetto volto a rafforzare i servizi offerti ai cittadini. Pievepelago ha già completato la trasformazione alla fine di novembre, mentre Campogalliano e Medolla sono in attesa di lavori strutturali per adeguarsi al nuovo modello.

Nonostante ciò, questi due uffici hanno già attivato alcuni servizi Polis, tra cui quelli dell’INPS e, soprattutto, la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto. A un mese dalla prima attivazione, si registrano già numerose richieste, segno dell’interesse e dell’utilità di questo servizio per la comunità.L’installazione dei nuovi ATM Postamat rientra nel più ampio piano di Poste Italiane volto a migliorare l’accesso ai servizi finanziari nelle realtà locali.

L’azienda conferma così la sua presenza capillare sul territorio, garantendo strumenti sempre più moderni e sicuri per soddisfare le esigenze della clientela. I nuovi sportelli automatici possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori di carte Postepay e dai titolari di carte di credito dei principali circuiti internazionali, offrendo così un servizio inclusivo e accessibile a un’ampia fascia di utenti.