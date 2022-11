Poste, operativi i primi corner “Punto Poste Casa & Famiglia”

Partono dagli uffici postali di Latina Centro (piazzale dei Bonificatori), Fondi (piazza Matteotti), Cisterna di Latina (Via Di Porta Agrippina), Gaeta (piazza Carlo III) e Terracina (via Roma), i primi corner “Punto Poste Casa & Famiglia”, i nuovi spazi dove i cittadini possono trovare l’intera offerta di prodotti e servizi dedicati.

Nel pontino i “Punto Poste”, in modalità “postazioni a sportello”, sono già disponibili anche presso gli uffici postali di Aprilia (Largo Marconi Guglielmo 39), Aprilia 2 (Via Lussemburgo 3), Formia (Via Vitruvio) , Scauri (Via Guglielmo Marconi 1), Sabaudia (Largo Giulio Cesare 22), Castellonorato (Via Mamurrano), Latina 2 (Via Enrico Toti 16), Latina Stazione (Viale Della Stazione 166) e Priverno (Piazza San Marco 1) e nei primi mesi dell’anno questo importante punto di contatto con la clientela sarà esteso in numerose altre sedi.