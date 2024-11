Potrai usare Whatsapp ancora per meno di due mesi: verrà disabilitato nel 2025 su questi telefoni

Altri due mesi e WhatsApp cesserà del tutto di funzionare su alcuni telefoni. Non si tratta solo modelli obsoleti.

Di norma, a non poter più usare WhatsApp sono i dispositivi più vecchi, Succede per via degli aggiornamenti più recenti della app che aumentano i requisiti tecnici in termini di hardware e di software. Simili aggiornamenti vengono in genere introdotti per migliorare la sicurezza e la privacy, ma rendono l’app incompatibile con alcuni modelli di smartphone più datati.

Negli scorsi mesi tanti telefoni ancora molto diffusi hanno così smesso di supportare l’app di messaggistica. Per esempio, l’iPhone SE, l’iPhone 5, il 6 e 6s Plus. E ancora Samsung Galaxy S3 Mini, X Cover 2 e Trend Lite. Ma pure gli LG Optimus L3 II Dual, Optimus L5 Dual, L7 Dual, F3Q, L2 II, F6.

In alcuni casi è possibile aggiornare il sistema operativo del telefono per così risolvere il problema. Poi, in altri casi all’utente non resta che continuare ad accedere al proprio account tramite WhatsApp Web utilizzando un browser. Oppure bisogna acquistare un nuovo smartphone compatibile con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp.

Nel 2025 il problema si riproporrà. Meta ha infatti annunciato l’interruzione del supporto a KaiOS. Dunque saranno posti fuori dalla rete WhatsApp milioni di telefoni di base. È ufficiale. Era nell’aria, ma questa tappa del lungo percorso di evoluzione tecnologica che sta trasformando anche i dispositivi più semplici crea un vero e proprio danno economico per chi finora ha preferito conservare dispositivi vecchi.

Niente più WhatsApp su KaiOS e altri: tra due mesi il servizio si interrompe

I dispositivi KaiOS sono degli smart feature phones: telefoni che combinano le funzionalità di un telefono tradizionale con soltanto alcune caratteristiche dei più aggiornati smartphone. A fare la differenza è appunto il sistema operativo KaiOS, molto leggero e facile da usare.

Ci sono per esempio tanti dispositivi KaiOS che supportano il 4G, il Wi-Fi e il GPS, e anche app come YouTube, Facebook, Google Search e Maps. Soprattutto all’estero i dispositivi KaiOS vanno per la maggiore perché molto accessibili economicamente (negli USA sono commercializzati anche KaiOS da 10 dollari).

Tra due mesi perderà l’accesso a WhatsApp anche il Nokia 8110 4G, un telefono che gli appassionati chiamano Banana-phone per la forma e il colore giallo. Stessa sorte toccherà al Nokia 2760 Flip e l’Alcatel Go Flip. Già a partire da giugno 2024, gli utenti KaiOS non hanno potuto più creare nuovi account WhatsApp. E ora, a febbraio 2025, Meta interromperà a livello definitivo il supporto, segnando la fine della messaggistica su KaiOS.