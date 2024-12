Povia, la brutta notizia lo distrugge: “Non riuscivo più a respirare, sono stato male”

Povia ha parlato di un grave malessere che si è trovato ad affrontare in seguito a una brutta notizia arrivata inaspettatamente. Il cantante non riusciva più a respirare.

Ricevere una brutta notizia, specialmente se inaspettata, può gettare nello sconforto più totale, a volte è la persona stessa a stupirsi della reazione che può avere in alcuni casi. Questo può valere per tutti, a ogni età, i personaggi famosi non possono esserne esclusi, anzi a volte sono loro stessi a decidere di parlarne pensando di essere di aiuto a chi può trovarsi nella stessa situazione.

È il caso di Povia, uno dei cantanti in passato finiti nell’occhio del ciclone per alcune sue prese di posizione che alcuni hanno ritenuto discutibili, che ha deciso di uscire allo scoperto e rivelare quanto gli è accaduto.

Il problema si è manifestato negli ultimi giorni quando lui si è trovato ad affrontare una grossa delusione, in un periodo in cui desiderava ardentemente tornare a esprimere la sua musica in una cornice importante, così da farsi conoscere anche a chi normalmente non lo segue. Venuto a conoscenza della bocciatura, l’artista ha addirittura faticato a respirare, è lui stesso a raccontarlo.

Il grave malore avuto da Povia: il suo racconto

Ma quale sarebbe la causa scatenante del grave malore avuto da Povia? A rivelarlo è il diretto interessato, sostenendo di avere provato un grande dolore non appena ha saputo di non essere tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2025, convinto di avere tutte le carte in regola per poter gareggiare, a maggior ragione ora che è cambiato il padrone di casa, con l’avvento di Carlo Conti.

“Quest’anno ci ho provato tantissimo, sono 15 anni che non riesco a rientrare a Sanremo o in Tv per qualche intervista o ospitata musicale – si è sfogato il cantante attraverso il suo profilo Instagram -. Questa volta sono stato malissimo, nel mese di attesa, come mai prima d’ora, avevo l’ansia davvero a mille. L’altra sera ho perso totalmente conoscenza perché non riuscivo a respirare per l’asma, l’ho sempre tenuta a bada ma non ho dormito per un mese dunque mi sarò indebolito per quello. Sono comunque felice di essere qui e di poterlo raccontare”.

Povia conosce bene il palco dell’Ariston, era infatti presente nel 2005, quando a condurre era Paolo Bonolis e lui si era esibito con un brano che molti ricordano ancora adesso, “I bambini fanno ohh”. L’anno successivo è però arrivata la vittoria con “Vorrei avere il becco”, per questo a distanza di tempo si augurava di poter tornare.

Nascondere l’amarezza è per lui davvero difficile, per questo con una nota particolarmente polemica il cantante ha voluto pubblicare sui social la canzone che è stata scartata, dal titolo “Arbitro”, così che tutti i suoi follower si facciano un’idea del testo e possano giudicare in prima persona.

“Carlo Conti ha detto che i brani scartati quest’anno potrebbero andare bene anche l’anno prossimo ma a me non l’ha detto, quindi pubblicherò questa canzone in ogni caso” – ha spiegato.

Lui stesso ha voluto descrivere meglio il brano: “È una canzone non ordinaria, io cerco sempre di portare qualcosa di diverso, di forte impatto. Non è una canzone polemica, ma di incoraggiamento e di positività per le persone” – ha concluso.