Precipita ultraleggero in spiaggia. Illeso il pilota

Nella serata di ieri la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte è intervenuta a Minturno per soccorrere un velivolo caduto in mare.

Sul posto un ultraleggero a elica era finito in mare, per cause in fase di accertamento, soccorso nell’immediato dai bagnanti presenti. Tra loro anche un Vigile del Fuoco fuori servizio che provvedeva prontamente a staccare la batteria del velivolo.

Successivamente il personale Vigili del Fuoco metteva in sicurezza l’area in attesa della rimozione dello stesso.

Il pilota apparentemente illeso, unica persona a bordo, veniva visitato sul posto, a scopo precauzionale, dal personale sanitario.