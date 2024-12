Prendi l’origano e facci un olio, ti guarirà da tosse e catarro: la ricetta facile e veloce

L’origano è tra le erbe aromatiche più amate in cucina: facci un olio, ti aiuterà contro tosse e catarro.

Non possiamo proprio fare a meno delle erbe aromatiche e delle spezie in cucina: aggiungono ai nostri piatti quell’aroma unico e quel gusto irresistibile senza il quale non riusciremmo ad ottenere lo stesso risultato. Ce ne sono alcune, poi, portentose anche per quanto riguarda i rimedi casalinghi e altre che sono un concentrato di benessere. Tra le più amate spicca l’origano: ecco come usarlo per farne un olio utile contro tosse e catarro.

I malanni di stagione, purtroppo, con l’arrivo dell’inverno si fanno sentire di più rispetto alle altre stagioni, almeno per alcuni di noi. Raffreddore, naso chiuso, tosse, sono prassi comune con l’arrivo del maltempo e l’uso dei riscaldamenti. Quando è necessario, ovviamente, rivolgersi al medico è sempre la soluzione migliore. Laddove, però, possiamo, invece, sfruttare il “fai da te”, ecco che l’origano si rivela un alleato prezioso.

Origano contro tosse e catarro: ecco come preparare un olio benefico

Conosciamo tutti i benefici di alcuni oli e ovviamente, anche la loro versatilità, potendoli utilizzare non solo in cucina, ma anche per il corpo, i capelli e così via. Quello di origano, nello specifico, vanta una serie di proprietà davvero straordinarie e utilissime. Non c’è da sorprendersi, dunque, se sia particolarmente amato e apprezzato.

Utile contro il catarro, i problemi digestivi, ma anche la tosse o infezioni delle vie urinarie, così come per il trattamento di ferite e lesioni cutanee. Proprio le sue proprietà espettoranti lo rendono molto indicato in questo periodo, quando raffreddori e simili fanno capolino mettendoci a dura prova.

Possiamo scegliere, dunque, di acquistare un olio essenziale di origano, che, tuttavia, dovremo adoperare sempre con molta attenzione per evitare che, essendo così “concentrato”, possa causare fastidi, irritazioni e varie. O, in alternativa, di realizzare un olio aromatico a casa, in poche mosse e con le nostre mani.

Il procedimento è davvero molto semplice. Dopo aver lavato con cura 3 rametti di origano fresco andremo ad asciugare e poi tritare le foglie. Riverseremo in un barattolo di vetro per poi ricoprire con 720 ml di olio d’oliva. Assicuriamoci che il barattolo sia asciutto e sterilizzato. Sigilliamo e lasciamo macerare per circa dieci giorni prima dell’uso. Conserviamo quindi il nostro olio lontano da umidità e fonti di calore: non potremo più farne a meno!