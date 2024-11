Prevenzione diabete, l’esperto è sicuro: “Integrate questo alimento tutti i giorni”

Esiste un alimento utilissimo da interpretare come prezioso alleato nella prevenzione dal rischio di diabete: tutto ciò che c’è da sapere.

In Italia, circa 3,5 milioni di persone soffrono di diabete, e i numeri sono in continuo aumento. E, secondo le ultime statistiche, più di 1,5 milioni di italiani sono attualmente a rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. È un dato preoccupante, ma non sorprendente.

L’Italia è infatti un Paese vecchio, e con l’aumento dell’età media della popolazione è inevitabile che aumenti anche il rischio di sviluppare questa condizione cronica che si verifica quando il corpo non riesce a regolare adeguatamente i livelli di zucchero nel sangue. Contano ovviamente anche le cattive abitudini collegate alla contemporaneità: lo stile di vita sedentario e la cattiva alimentazione.

L’alto consumo di cibi a forte contenuto di zuccheri e grassi contribuisce allo sviluppo del diabete. Inoltre, circa il 70% delle persone con diabete sono anche sovrappeso od obese. E, com’è noto, il diabete, specie quello di tipo 2, può essere molto pericoloso. Se non gestito correttamente, può portare a una serie di complicazioni gravi, tra cui malattie cardiovascolari, neuropatia, danni ai reni, problemi alla vista, lesioni e ulcere ai piedi e problemi di cicatrizzazione delle ferite.

A fronte di simili rischi, è doveroso ribadire che il diabete è una condizione seria, che va gestita nella maniera più adeguata. E per star bene, la prima cosa da fare è seguire uno stile di vita sano. Oltre al regolare monitoraggio regolare dei livelli di glucosio nel sangue, per tenere a bada questa condizione servono una dieta sana ricca di fibre, frutta e verdura, e povera di zuccheri e grassi saturi e tanta attività fisica. Ma c’è un alimento in particolare che sembra importante per poter prevenire il diabete.

Il prezioso alimento che aiuta a prevenire il diabete: assumilo prima dei pasti

Le mandorle, così come confermato da più studi, possono aiutare a prevenire il diabete. Questi prodotti sono infatti ricchi di fibre, grassi sani e proteine, che mettono in atto alcune risposte fondamentali per poter contribuire a migliorare il controllo dei livelli di zucchero nel sangue.

Inoltre, contengono magnesio, un elemento importante per il metabolismo del glucosio. Alcuni studi suggeriscono che consumare mandorle regolarmente potrebbe ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Una ricerca della National Diabetes, Obesity, and Cholesterol Foundation ha per esempio provato che consumare 20 grammi di mandorle prima dei pasti può ridurre significativamente i livelli di glucosio nel sangue e migliorare la regolazione metabolica.

Poi è anche interessante valutare i risultati di un altro studio, pubblicato dal Centre of Excellence for Diabetes Metabolic Diseases and Endocrinology di Nuova Delhi. Secondo questa ricerca i pazienti che assumono mandorle prima dei pasti rivelano il 70% in meno delle possibilità di sviluppare il diabete di tipo 2. In realtà, sembra che basti consumare questo alimento per dodici settimane per migliorare la funzione pancreatica e ridurre l’insulino-resistenza.

Il professor Michelangelo Giampietro, della Sapienza, ha di recente consigliato a tutti di mettere in atto le giuste abitudini alimentari e fisiche per la prevenzione ma anche per un controllo adeguato della malattia. “Le mandorle, come ad esempio quelle naturali promosse dall’ Almond Board of California, hanno diverse proprietà che le rendono uno spuntino adatto anche alle persone con diabete“, ha spiegato.