Prima di riporlo fai attenzione, rischi di buttarlo l’anno prossimo: ecco cosa controllare quando smonti l’albero di Natale

Smontare e archiviare l’albero di Natale per le prossime festività non è mai un’attività da sottovalutare: ecco cosa controllare.

In realtà, sono vari gli aspetti cui badare: cose importanti da tenere a mente per assicurarsi che l’albero e le decorazioni si conservino in buono stato per l’anno prossimo. Di solito si parte controllando le luci, che sono le componenti più fragili. Prima di riporle, è bene controllare che tutte le luci funzionino correttamente. In caso contrario, è bene sostituire subito le lampadine bruciate e verificare poi che i fili non siano danneggiati.

Bisogna poi ispezionare tutti gli ornamenti e le decorazioni. Palle di Natale, ciondolini, coni, ghirlande… Anche qui c’è bisogno di assicurarsi che non ci sia nulla di rotto. Ogni decorazione va avvolta con cura in carta velina, carta di giornale o in sacchetti protettivi. Tutto ciò per evitare che i pezzi più fragili vadano in pezzi durante lo stoccaggio.

Cosa controllare prima di archiviare l’albero di Natale dopo le Feste

Poi arriva il momento della pulizia dell’albero. Chi usa un albero artificiale sa di doverlo spolverare bene prima di smontarlo. Primo, perché un albero pulito sarà più facile da montare in futuro, e secondo, perché macchie e impurità, se lasciate andare, potrebbero creare dei problemi. Prima di riporre l’albero nel suo scatolone, è però utile assicurarsi che tutte le sue parti siano ben asciutte. Chi non si preoccupa dell’umidità corre infatti un grosso rischio. Quale? Quello di ritrovarsi, il prossimo anno, un albero da buttar via!

L’umidità, se non tamponata o eliminata, potrebbe dar forma nel corso del tempo a della muffa. E un albero ammuffito è da buttare. Quindi è davvero essenziale assicurarsi che l’albero di Natale, con tutte le decorazioni, sia completamente asciutto prima di riporlo. Come anticipato, l’umidità residua può causare muffa, che non solo rovina l’albero ma può anche essere dannosa per la salute.

Per evitare questo problema il consiglio è quello di lasciare l’albero e le decorazioni ad asciugare all’aria per un giorno o due prima di riporli nello scatolone. A quel punto, è bene analizzare lo stato dei rami. Non devono esserci residui di umidità, soprattutto nelle pieghe e nelle cavità dell’albero.

In questo senso è utile sfruttare di materiali assorbenti. Per esempio, si possono sempre inserire dei pacchettini di gel di silice o altri materiali assorbenti all’interno delle scatole. Tale accorgimento aiuterà a mantenere un ambiente asciutto durante lo stoccaggio. Poi, se possibile, sarebbe bene verificare ogni tanto le condizioni delle scatole durante l’anno. Uno sguardo o due, ogni tot di mesi, non farebbe male.