Prima tutti volevano la cabina doccia, ora è passata di moda: la scelta ideale per il 2025

Scopriamo insieme che cosa sta andando per la maggiore al posto della solita cabina per fare la doccia. Non ci crederesti mai, parliamo di qualcosa di molto innovativo.

Se vogliamo cambiare il nostro bagno e renderlo speciale ti vogliamo indicare che cosa sta andando per la maggiore. Purtroppo quello che una volta era una bellissima idea, ovvero la cabina doccia, adesso quasi nessuno la compra più. Al suo posto, il mondo dell’estetica e del design preferisce qualcosa di grande impatto.

Quindi se vuoi avere un bagno super alla moda, questa è la sola scelta che puoi fare. Scorri le prossime righe per prendere nota e fare poi un giro per negozi e capire quanto spendere.

Altro che cabina doccia, ecco che cosa mettere in bagno

Nell’ultimo periodo, in modo particolare, sembra che i gusti degli italiani per quanto riguarda il bagno siano molto cambiati rispetto a poco tempo addietro. La cabina doccia è qualcosa che non si sceglie praticamente più. Ma che cosa sta spopolando al suo posto? Le docce walk-in. Si hai capito bene.

Quelle caratterizzate dall’accesso diretto e dal design minimalista. Sono solitamente a filo pavimento e non ci sono porte tradizionali ma solamente lastre che ne delimitano il perimetro ed evitano che gli schizzi di acqua vadano ovunque. Sono un vero e proprio simbolo di modernità e di super eleganza.

In questo momento l’effetto minimalista va per la maggiore in qualsiasi angolo di casa. Il nostro bagno poi sembrerà anche più luminoso. Non essendoci una porta c’è anche un accesso più semplici con i bambini piccoli e per chi ha problemi di mobilità. E per quanto riguarda la pulizia? Molto veloce e semplice da fare, non essendoci porte.

Prima di installarla però, bisogna valutare bene gli spazi, solitamente si mettono dove sono molto ampi. Scegliamo poi con cura i materiali delle pareti in vetro. Ci sono completamente trasparenti, oppure con qualche disegno, questo dipende dal nostro gusto personale. Diciamo che la maggior parte sono trasparenti.

Potremmo mettere al suo interno anche delle luci per creare una atmosfera particolare. In commercio poi ci sono anche tantissimi altri accessori come la radio, l’aromaterapia e tanto altro. Tutto questo, ovviamente, poi influisce sulla spesa finale. Quindi valutiamo bene che cosa installare e che cosa no. Siamo sicuri che riusciremo a trovare il giusto compromesso tra comodità, bellezza e costo. In questo modo anche il tuo portafoglio sarà felice quando ti farai la doccia