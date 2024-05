Primati & Delizie: mercoledì 22 maggio la conferenza stampa di presentazione dell’attesa XVI edizione

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione della XVI edizione di “Primati & Delizie”, in programma per mercoledì 22 maggio alle ore 11:00 presso “Villa Maria Teresa” a Vindicio, Formia. L’evento, organizzato da Antonio Pio Marzullo, fondatore di sportgaetano.tv, con il patrocinio del Comune di Gaeta, del CONI Comitato Regionale Lazio, ha come main sponsor la Banca Popolare del Cassinate.

La conferenza stampa, moderata da Maurizio Rata, vedrà la partecipazione dei sindaci di Formia e Gaeta, Gianluca Taddeo e Cristian Leccese, del consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano, del fondatore di sportgaetano.tv e ideatore di “Primati & Delizie” Antonio Pio Marzullo, del presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano, del delegato del CONI Ornella Di Criscio, di Adriano La Croix in rappresentanza del Summit Hotel e della madrina dell’evento, Cristina Chiuso.

“16 anni fa – afferma Antonio Pio Marzullo – ci siamo chiesti perché non realizzare una festa dello sport a Gaeta per premiare le eccellenze. Così nacque Primati & Delizie, oggi un grande evento che vuole celebrare lo sport con un particolare focus sul territorio di Gaeta e del Golfo”.

Un avvenimento, cresciuto edizione dopo edizione, giunge alla sua XVI edizione, presentandosi come un appuntamento ormai atteso da atleti, dirigenti, appassionati e media, rappresenta, inoltre, un’importante occasione di promozione per il territorio. Nel tempo, Primati & Delizie è diventata la festa dello sport a Gaeta, ma con un raggio d’azione sempre più esteso fino a livello nazionale.

Tante le novità che saranno illustrate nel corso della conferenza stampa ed un’anticipazione: “Quest’anno – aggiunge Marzullo – consegneremo ben 14 premi e riconoscimenti, tra cui uno inedito per la medicina dello sport, che verrà conferito a un professionista in campo medico di levatura internazionale. La kermesse rappresenta oggi un importante punto di riferimento per il mondo dello sport italiano e l’edizione 2024 si preannuncia ricca di novità e grandi ospiti. Se tutto questo è possibile – commenta Marzullo – è soltanto grazie al lavoro e alla passione di tantissime persone che, a vario titolo, collaborano alla riuscita di un grande evento. Mi preme, quindi, ringraziare l’amministrazione comunale di Gaeta, gli sponsor, i media partner e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento”.