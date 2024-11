Prime Video, due serie iconiche disponibili per una maratona: tuffo nei ricordi

Se avete voglia di un tuffo nei ricordi su Prime video ci sono disponibili due serie per una maratona irresistibile.

Ognuno ha le sue serie tv preferire che possono spaziare tra diversi generi: fantasy, commedia, romantiche, d’azione e così via. Un tempo, eravamo legati alla programmazione televisiva e costretti, quindi, ad aspettare settimana dopo settimana un singolo episodio. Oggi, grazie alle piattaforme streaming, siamo noi a scegliere quanto, quanto e cosa vedere. E Prime Video ha reso disponibili due serie iconiche per una maratona imperdibile.

Abbiamo tutti una serie tv del cuore, di quelle che ci hanno così emozionato che non riusciamo proprio a dimenticare. In genere, ciò succede con quelle del passato, che sono andate in onda, magari, mentre eravamo degli adolescenti. Su Prime video, ce ne sono due che sono diventate veri e propri cult e che possiamo goderci tutto d’un fiato durante le vacanze.

Due serie tv iconiche disponibili su Prime Video: maratona imperdibile

Chi era ragazzino tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila ha avuto la fortuna di vivere il periodo d’oro delle serie tv. Ce n’erano così tante capaci di appassionare e teneri incollati allo schermo da avere solo l’imbarazzo della scelta. Prime Video ne ha messe a disposizione due tra le più amate.

La prima è “Buffy – L’Ammazzavampiri”, che, ancora oggi, occupa un posto speciale nel cuore del pubblico. La celebre Cacciatrice e i suoi amici fidati, Xander, Willow, ma anche l’iconico Giles, hanno fatto da sfondo ad avventure di ogni genere. E come dimenticare, poi, le storie d’amore, come quelle tra la protagonista e il tenebroso Angel o l’affascinante Spike? Una maratona è d’obbligo per tornare un po’ adolescenti.

La seconda serie cult che è possibile trovare su Prime Video è “Lost”. Per molti, si tratta della “serie delle serie” e, sicuramente, si può dire che abbia fatto la storia. Ancora oggi se ne parla, ancora oggi è amatissima e ancora oggi fa discutere il complesso finale. Non c’è da sorprendersi, dunque, se l’idea di tornare sull’isola con Jack, Kate, Sawyer e perfino Locke sia così allettante.

Non resta, dunque, che approfittare dei giorni di festa che presto arriveranno in vista del periodo natalizio per godersi una bella maratona, magari in compagnia di amici e familiari. Per chi proprio non ne più dei classici film sul Natale, è sicuramente un’alternativa da considerare.