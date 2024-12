Prime Video, manca pochissimo: arriva il secondo capitolo del film più atteso, ecco la data

Dai libri ai film: il secondo capitolo di una saga amatissima dai fan sta per arrivare su Prime Video e finalmente abbiamo una data ufficiale.

È capitato spesso negli ultimi anni che alcuni libri o racconti amatissimi dai fan diventassero dei film, delle serie tv oppure delle vere e proprie saghe per il piccolo schermo o per il cinema. In realtà si tratta di una tendenza che c’è sempre stata, eppure negli anni più recenti si è declinata in un modo un po’ particolare.

Oltre ai romanzi, infatti, anche le cosiddette fan fiction sono diventate materiale da tv. Racconti pubblicati su piattaforme quali Wattpad o Ao3 sono diventati film di successo, amatissimi da milioni di fan.

Ci basti pensare ai vari capitoli della saga di After, con protagonisti Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scotti (Hero Fiennes Tiffin), arrivati ben a quota 5.

È colpa mia? È colpa tua? In arrivo il secondo film su Prime Video

Ma After non è l’unica saga che sta facendo sognare i fan anche sul piccolo schermo. Nel 2023, infatti, su Amazon Prime è uscito un film ispirato al romanzo di Mercedes Ron dal titolo È colpa mia? e ora, finalmente, stiamo per assistere all’uscita del secondo capitolo.

La storia seguirà ancora una volta i fratellastri Noah e Nick, che dopo un inizio burrascoso hanno scoperto l’amore. Il secondo capitolo, che si intitolerà È colpa tua? e arriverà su Prime Video il 27 dicembre. Giusto in tempo per le feste, insomma!

Nel nuovo capitolo i due protagonisti, interpretati rispettivamente da Nicole Wallace e Gabriel Guevara, saranno messi alla prova da varie difficoltà. Il loro amore dovrà infatti scontrarsi con la disapprovazione delle famiglie, con l’università e con il lavoro. Un po’ come succede a Tessa e Hardin nella saga di After.

Nonostante una trama che almeno in parte abbiamo già visto, questo tipo di film continua a piacerci. Le commedie romantiche, d’altronde, sono materiale perfetto per le vacanze di Natale. E a partire dal 27 dicembre potremo goderci il secondo capitolo della saga di Mercedes Ron.

Nel frattempo sono tantissime le novità di Prime per il mese di dicembre. Il 15 uscirà la quarta stagione di Uomo Tigre, Il Campione, mentre il 19 dicembre è in arrivo la prima stagione di Beast Games. Dal 20 potremo goderci le stagioni 4 e 5 di One Piece e Bad Boys Ride or Die, mentre il 29 verranno condivise le stagioni da 1 a 5 del celeberrimo Maresciallo Rocca.