“Problemi economici e patimento della fame”: Bobby Solo racconta il difficile momento

Bobby Solo ha raccontato, durante un’intervista, delle difficoltà vissute nel corso della sua vita: il cantante ha avuto importanti problemi economici. Roberto Satti, meglio conosciuto come Bobby Solo, è uno dei cantanti di maggior successo del panorama musicale italiano. Il suo nome d’arte, come più volte ha spiegato, è nato per un’incomprensione. Suo padre gli impedì di utilizzare il suo cognome per fare rock’n’roll, per cui il suo produttore discografico gli propose di usare come nome d’arte Bobby. Ma al momento di dichiarare il suo nuovo nome disse ‘Bobby, solo Bobby’.

La segretaria della casa discografica fraintese e da quel malinteso nacque il suo attuale pseudonimo. Nel corso della sua lunga carriera il cantante ha avuto modo di girare il mondo e di essere apprezzato ovunque, tanto da essere diventato tra gli artisti più amati in assoluto. Nonostante il successo, la sua vita non è sempre stata rose e fiori. Ha vissuto, in passato, un momento molto difficile, a causa di problemi economici. Bobby Solo parla e confessa: ha avuto problemi economici e sofferto la fame Oggi una carriera alle spalle lunga e piena di successi. La musica l’ha sempre accompagnato, appassionato sin dall’adolescenza, allora iniziò imparando a suonare la chitarra e a scrivere canzoni. Ha firmato il suo primo contratto grazie al produttore discografico Micocci e in seguito ha continuato a raccogliere consensi. Nonostante sia stato travolto da un enorme successo, nella sua vita non sono mancati i momenti difficili.

Durante un’intervista rilasciata a Domenica In, parlando dell’amore per sua moglie Tracy e del loro incontro, ha raccontato di quando nel 1977 ha avuto problemi economici: “Io ero andato a cantare in America. Nel ’77 ho avuto un problema economico e ho fatto 40 concerti per un milione di lire, ma avevo ancora fame”. Ha svelato che fu un signore a dargli più volte da mangiare e per questo cantò gratis per lui: “A New York un signore mi ha fatto mangiare tante volte, poi sono andato a cantare gratis per lui”.

Bobby Solo ha raccontato dell’incontro con la sua amata. È successo in aereo, appena la vide disse al suo batterista che l’avrebbe sposata. Solo alla fine del volo hanno avuto modo di incrociarsi: “Lei mi ha chiesto un autografo e io ‘no dammi il tuo numero’. Dalla loro unione è nato Ryan, ma il cantante è padre di altri 4 figli. Ha avuto Alain, Chantal e Muriel dal matrimonio con Sophie Teckel, mentre soltanto dopo molti anni ha riconosciuto Veronica, figlia avuta da una relazione extraconiugale.