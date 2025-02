Profuma casa in un battibaleno grazie a un trucco geniale: basterà una passata di aspirapolvere

Scopriamo insieme come avere un profumo incredibile in casa senza fare nulla. Un metodo che ti permette di non faticare veramente!

Pulire casa è sempre una di quelle mansioni che non vorremmo assolutamente fare, nessuno si diverte a farlo, o in caso sono pochissime le persone che hanno questo grande piacere. Ma ci siamo noi a risolvere un problema incredibile. In un baleno e senza sforzi possiamo pulire e profumare in modo incredibile casa.

Siamo certi che ti starai chiedendo in che modo, quindi non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a vedere che cosa ci occorre. Ti anticipiamo che abbiamo già tutto in casa.

Casa profumatissima in un baleno senza sforzo

In casa quasi tutti noi abbiamo l’aspirapolvere che ci da una grandissima mano per pulire la casa ed eliminare germi e briciole. Un elettrodomestico particolarmente utile se ci sono in casa delle persone che soffrono di allergia. Ma molto spesso lo utilizziamo e poi lo riponiamo sulla sua basetta di ricarica oppure nello sgabuzzino.

Ma sai che lo possiamo utilizzare anche per profumare casa? Siamo certi che hai sgranato gli occhi! Ma prima di tutto ti dobbiamo ricordare che l’aspirapolvere deve essere lavato e pulito in modo periodico. Oggi ti spieghiamo come fare. Solitamente si parte dalla spazzola che accumula polvere e capelli, motivo per il quale deve essere controllata in modo frequenta.

Possiamo anche pulirla con un panno umido ed imbevuto di aceto. Poi passiamo al tubo che laveremo con solamente acqua tiepida. Il sacchetto dobbiamo svuotarlo dopo ogni utilizzo ed igienizzarlo con alcol e acqua. In filtri poi se sono lavabili passiamolo sotto dell’acqua aiutandoci con uno spazzolino da denti e lasciamoli asciugare per una giornata intera.

Ricordati che la pulizia completa andrebbe fatta ogni 6 mesi circa. Ma passiamo alla parte che ci interessa. Come far profumare l’aspirapolvere in modo che quando viene utilizzato profumi casa allo stesso tempo. Ovviamente iniziamo con la lavanda. Possiamo metterne 2 cucchiai secchi che allontanano gli acari e gli insetti e profumano le superfici.

Altro rimedio perfetto sono gli oli essenziali di timo o cannella. Possiamo metterli direttamente nel serbatoio oppure sul pavimento prima di aspirare, questo dipende esclusivamente da noi il risultato sarà incredibile ugualmente. Quindi in una sola mossa, quando vogliamo togliere la polvere possiamo anche profumare casa senza fatica.

Come vedi è una idea geniale che ci permette di avere un risultato incredibile spendendo praticamente zero e con nessuna fatica. Siamo certi che la prossima volta che utilizzerai l’aspirapolvere sarà la tua scelta!