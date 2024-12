Puzza di cibo insopportabile sulle tende durante le feste, ma non c’è tempo di lavarle: la soluzione veloce e geniale

L’odore di quando cuciniamo tante cose resta nelle nostre abitazioni e sulle tende ma ecco la soluzione geniale e veloce. Non avrai mai avuto tende così profumate!

Le festività sono un momento rilassante per tutti noi e ci permettono di trascorrere tanti bei momenti in compagnia. Cuciniamo tanto, molto più del solito e noi oggi ti vogliamo svelare come dire addio all’odore di cucinato che si potrebbe sviluppare in casa. Senza troppa fatica e senza eccessiva spesa.

Ti abbiamo incuriosito vero? Scorri le prossime righe e prendi appunto su tutti i passaggi da fare, siamo certi che rimarrai senza parole dall’odore di pulito che sentirai subito dopo!

Tende pulite e profumate dopo aver cucinato per le feste

In casa tutti noi abbiamo le tende perché ci permettono di arredare le varie stanza della casa ma c’è un problema. Accumulano polvere e odori, specialmente in questo momento dell’anno dove cuciniamo molto più del solito ed il cattivo odore, se così possiamo chiamarlo, si deposita su di loro.

I tessuti assorbono qualsiasi tipo di odore e dopo qualche tempo tendono ad emanarlo nuovamente. Ovviamente ne fanno parte anche il fumo della sigaretta, oppure l’umidità, non dipende solamente dal cibo! Crediamo di doverle lavare ma solitamente è un lavoro lunghissimo perché vanno staccate e controllato bene il lavaggio.

Noi oggi ti vogliamo indicare una soluzione che ti permette di togliere qualsiasi tipo di odore senza doverle lavare e staccare da dalla finestra! Un metodo super veloce e facilissimo, anzi tre! Il primo che ti consigliamo consiste nel mettere una ciotola di aceto di vino bianco vicino la nostra tenda.

Dovrà rimanere in quella posizione per tutta la notte. Il giorno successivo i cattivi odori saranno solamente un lontano ricordo! Se vogliamo profumarle in modo veloce riempiamo un flacone spray con l’acqua e qualche goccia di ammorbidente. Amalgamiamo con attenzione ma senza fare la schiuma.

Spruzziamo un po’ del nostro mix e sentirai che profumi per tutta casa! Quando sarà svanito ripeti l’operazione. Ultimo, ma non meno efficace, consiglio. Metti a bollire l’acqua con delle scorze di limone o di arancia. Lascia andare per qualche momento ed attendi che si raffreddi completamente.

Filtra la miscela e mettila in un flacone spray. Aggiungi qualche fettina di limone o di arancia che hai bollito. Adesso puoi spruzzare sulla tenda. L’odore di agrumi eliminerà qualsiasi tipo di puzza. Se dopo alcuni giorni sarà svanito, come il consiglio di prima, potrai spruzzare nuovamente.

Come vedi avere delle tende profumate anche se emanano cattivo odore dovuto alle tante preparazioni che stiamo facendo é davvero semplicissimo! Mettiti subito all’opera e prova la soluzione che preferisci.