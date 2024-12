Quando esce Black Doves 2 su Netflix: tutto ciò che c’è da sapere

La prima stagione di Black Doves è arrivata su Netflix lo scorso 5 dicembre, ma è piaciuta così tanto che già si domanda quando uscirà la seconda.

Il mese di dicembre è sempre ricco di novità quando si parla di piattaforme di streaming. Sarà perché le serate cominciano a farsi fredde e abbiamo meno voglia di uscire, sarà perché durante le feste si passa il tempo in compagnia e una buona serie tv può sempre far comodo, ma l’ultimo mese dell’anno porta sempre con sé un buon numero di interessanti novità.

Su Netflix, ad esempio, è da poco uscita una mini-serie britannica ideata dal creatore di The Lazarus Project, Joe Barton. Con protagonisti Keira Knightley e Ben Whishaw, la serie si intitola Black Doves (colombe nere ndr) ed è disponibile sulla piattaforma dallo scorso 5 dicembre.

Insomma si tratta di un prodotto molto recente, che però ha già raccolto il favore della critica e di migliaia di fan, i quali si domandando se e quando uscirà una seconda stagione.

Black Doves: è appena arrivata su Netflix ma i fan già vogliono sapere quando uscirà la seconda stagione

Mini-serie in 6 episodi da poco meno di un’ra ciascuno, Black Doves segue le vicende di una spia in cerca di vendetta nei confronti di chi ha ucciso il suo amante. Una serie di intrecci porterà la protagonista Keira Knightley (che veste i panni di Helen Webb) a prendere molte decisioni.

Ma in base al finale della prima stagione, su cui non facciamo spoiler, sarebbe proprio impensabile non proseguire con una seconda, con cui risolvere tutti i dubbi degli spettatori e dare risposta ad alcuni quesiti.

La notizia della produzione di Black Doves era uscita sul web circa un anno fa, a novembre 2023. 13 mesi dopo la serie ha fatto il suo esordio su Netflix, guadagnandosi critiche positive. Dovendo fare un’ipotesi sull’uscita della seconda stagione (in mancanza di notizie ufficiali), dunque, si potrebbe pensare che entro circa un anno Black Doves 2 potrebbe tornare.

Per ora non ci sono né conferme né smentite su questo prodotto. In molti devono ancora iniziarne la visione e magari ritrovarsi ad attendere con trepidazione una stagione 2, proprio come chi invece l’ha già guardata. In attesa di notizie ufficiali, non ci resta altro che trovare qualche nuova serie da guardare.

Un esempio potrebbe essere The Diplomat, arrivata alla sua seconda stagione. Questa serie è ambientata nel Regno Unito e segue le vicende dell’ambasciatrice americana su suolo britannico. Tra incontri diplomatici e missioni di spionaggio, The Diplomat fornisce un quadro attuale e interessante dell’odierna politica internazionale occidentale.