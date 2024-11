Quando ho fretta di ricaricare lo smartphone sfrutto sempre questo trucco: basta un click

L’idea di stare senza smartphone spesso ci terrorizza: quando ho bisogno di ricaricarlo in fretta uso sempre questo trucco.

Che sia per diletto o necessità, l’idea di fare a meno del nostro fidato smartphone può davvero farci sentire spaesati. E, del resto, come potrebbe essere altrimenti, visto che, al giorno d’oggi, questo strumento è diventato essenziale per una serie di funzioni utili e indispensabili nel nostro quotidiano? Ecco perché cerchiamo di averne sempre la massima cura. La batteria, in particolare, necessita di grande attenzione: quando ho bisogno di ricaricare in fretta il cellulare uso questo trucco: basta un click.

Sappiamo tutti che, per l’uso continuo che facciamo di tale dispositivo, spesso e volentieri ci ritroviamo costretti a collegarlo alla corrente per alimentare la batteria e non rischiare che ci lasci mentre ne abbiamo più bisogno. A volte, però, i tempi di ricarica possono essere lunghi e frustranti. Come risolvere quando siamo di fretta?

Il trucco per ricaricare in fretta lo smartphone: basta un click

Magari abbiamo giusto una manciata di minuti tra un impegno e l’altro e ne approfittiamo per mettere in carica il cellulare. Ma, come sappiamo, si tratta di un procedimento che richiede un po’ di tempo. Ci ritroviamo, così, a controllare il livello della batteria di continuo, sperando arriva ad un punto sufficiente che ci consenta di stare tranquilli per il resto della giornata. C’è, allora, un modo per velocizzare il tutto?

Ebbene, a quanto pare sì ed è anche semplicissimo. Si tratta di sfruttare una funzionalità che tutti gli smartphone hanno a disposizione già impostata. Parliamo della modalità aereo, che, come spiega la definizione stessa, è pensata per quando si vola.

Attivando la modalità aereo, come sappiamo, il cellulare si disconnette automaticamente da connessioni dati, Wi-Fi e così via. Ci permette, in pratica, di effettuare solo chiamate d’emergenza.

Tale funzione, però, può essere sfruttata, proprio per questo motivo, per ricaricare più in fretta lo smartphone. Per quale ragione? Perché la batteria non dovrà “impegnarsi” per alimentare app, moduli e simili e, di conseguenza, si ricaricherà più in fretta. Basterà, dunque, prima di collegare il dispositivo alla corrente, assicurarsi di averla attivata. In questo modo, i tempi di velocizzeranno e noi ci assicureremo un dispositivo carico in molto meno di quanto accade di solito.