Quando mi si rompeva lo stendino lo buttavo subito: ora lo riutilizzo così e faccio un figurone con gli ospiti

Scopriamo insieme come possiamo riutilizzare lo stendino senza spendere soldi inutilmente. Ecco i consigli che cercavi, prendi nota per il futuro.

Nelle nostre case è impossibile dire che non abbiamo uno stendino, anzi questo è il numero minimo! Spesso, se abbiamo famiglie numerose, o dobbiamo lavare divise e tanto altro, ne troviamo un paio. Come tutti gli oggetti di utilizzo comune però si rovinano. Solitamente pensiamo che sia giusto buttarlo via ma non è così.

Noi oggi ti vogliamo mostrare alcuni metodi assolutamente creativi che ti permettono di utilizzarlo anche una volta terminata la sua funzione primaria. Chi lo vedrà nella tua casa ti farà i complimenti per la tua idea! Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo come fare.

Stendino rotto? Niente paura utilizzalo in questo modo

Il riciclo creativo è qualcosa che ci permette di passare del tempo creando sempre progetti nuovi e di risparmiare anche dei bei soldi evitando di comprare altri prodotti. Ecco quindi che il nostro stendino che si è rotto può diventare tante cose diverse. Noi oggi ti vogliamo aiutare evitando di sprecare dei materiali come plastica e metallo che sono super utili.

Scopriamo subito in quali cose fantastiche possiamo trasformarlo. Come prima idea ti diciamo che può essere un perfetto porta orecchini. In questo caso utilizzeremo le barre del nostro stendino dove possiamo appendere anche collane e braccialetti. Ci basterà tagliarne solamente un parte! Ottima idea anche come porta fiori. Con qualche piccola piega e delle aggiunte possiamo creare una piccola opera d’arte.

Mettiamo dei fiori decorativi per avere una piccola parete perfetta in casa. Ci occorre, anche per lavoro, una griglia? Perfetta anche per sistemare fogli vari. Mi raccomando, se il nostro stendino si è arrugginito scartavetriamolo prima e poi utilizziamolo. Abbiamo dei gattini in casa? Il nostro stendino può diventare un’ottima sdraio per loro.

Inseriamo delle catene ed un cuscino, in questo modo potremo anche appenderla ed il gioco è fatto. Vogliamo realizzare una parte verde per dare un tocco personale ad una stanza? Sistemiamo le varie stecche dello stendino e poi attacchiamo le piante finte. Ecco che il giardino sempre verde è pronto.

Possiamo anche realizzare un giardino verticale allo stesso modo. E come non pensare ad un acchiappasogni creativo. In questo caso va bene anche un vecchio stendino per calzini. Ci occorrono solamente mollette e carta velina, per il resto serve la nostra fantasia. Come vedi ci sono davvero tantissimi modi che ci permettono di riciclare il nostro vecchio stendino e trasformarlo in qualcosa di completamente nuovo e geniale per la casa, dove tutti ci faranno i complimenti!