Quando taglio la cipolla non piango più: con questo metodo non verso nemmeno una lacrima

Quando taglio la cipolla non piango più da quando ho scoperto questo metodo infallibile: è incredibile, non verso nemmeno una lacrima!

La cipolla è un ingrediente molto utilizzato in cucina. Si tratta di un prodotto che è alla base di diverse preparazioni, primo fra tutti il soffritto. Ovviamente ne esistono di diversi tipi, ma tutti sono accomunate da un dettaglio in particolare. Quando le tagliamo inevitabilmente ci fanno piangere.

Decisamente una bella seccatura, soprattutto se si utilizzano spesso nelle proprie preparazioni. Il problema è legato al fatto che dentro la cipolla ci sono delle sostanze irritanti per la vista, che fuoriescono al taglio e che innescano negli occhi come meccanismo di difesa le lacrime. Ma niente paura, perché è possibile ricorrere a diversi stratagemmi per sbarazzarsi dell’inconveniente. Io da quando ho scoperto questo sistema non verso più nemmeno una lacrima.

Grazie a questo metodo infallibile quando taglio la cipolla non piango più

Tagliare la cipolla, come abbiamo visto, può essere una bella seccatura in quanto causa un’eccessiva lacrimazione da parte dei nostri occhi. Il problema, però, si può facilmente risolvere ricorrendo ad una serie di semplici, ma efficaci trucchetti. Alcuni sono più conosciuti, altri invece meno, ma sono comunque efficacissimi.

L’acqua: uno dei sistemi più semplici per eliminare il problema degli occhi che lacrimano è immergere la cipolla tagliata a metà in una ciotola d’acqua fredda, lasciarla in ammollo qualche minuto e poi tirarla fuori ed asciugarla ben bene prima di affettarla.

Il freddo: il secondo metodo si è già potuto capire. Anche il freddo aiuta a contrastare l'effetto irritante della cipolla. Mettila, quindi, nel freezer per 5 minuti o in frigorifero per 10 e poi affettala.

Il coltello: un altro trucchetto è passare la lama del coltello sotto l'acqua fredda e poi usarlo per tagliare la cipolla. È importante che il coltello sia ben affilato perché lo stratagemma funzioni. In questo modo, sarà più semplice affettare tutto velocemente, impedendo che escano i gas irritanti.

L'aceto: in pochi sanno che pure l'aceto è efficace a questo scopo. Sbuccia la cipolla e poi immergila in una scodella con dentro l'aceto bianco per 10 minuti. Dopodiché, tirala fuori, asciugala e tagliala tranquillamente.

Insomma, come hai potuto notare, tagliare la cipolla senza piangere è molto più semplice di quanto non si pensi. In alternativa, è possibile anche indossare un paio di occhiali, così da proteggere i propri occhi dalle sostanze irritanti esalate dalla cipolla.