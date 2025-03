Quante volte bisogna fare la doccia? Sbagliano tutti, allarme dei dermatologi

Doccia tutti i giorni o no? Qualcuno lo fa regolarmente, e magari più di una volta, ma sembra che non sia una scelta che ci faccia bene davvero.

E il problema non è solo lo ‘spreco’ d’acqua ma lavarsi tanto potrebbe anche creare problemi alla nostra salute, alla pelle e ai capelli. Così dicono gli esperti, almeno.

I pro e i contro del lavarsi tanto. Indubbiamente è la scelta migliore per un’igiene personale impeccabile, ma come in tutte le cose le esagerazioni possono portare a conseguenze inaspettate. Per la maggior parte degli italiani fare la doccia anche 2 volte al giorno, diventa un’abitudine irrinunciabile. Ma se parliamo di sostenibilità, ma anche di siccità, dovremmo da ora in poi dare un valore diverso all’acqua che usiamo.

Mettere d’accordo igiene personale e cura dell’ambiente è possibile? Il Gruppo sanitario San Donato ha intervistato l’esperta dott.ssa Michela Quaglini, dermatologa presso l’Istituto di Cura Città di Pavia. Secondo lei lavarsi tante volte al giorno non sempre è un bene, soprattutto se si usano saponette e bagnoschiuma aggressivi.

Doccia tutti i giorni? Risponde la dermatologa

“La nostra pelle – spiega la dott.ssa Quaglini – ha nella parte più esterna un film idrolipidico (una specie di pellicola, un mix di acqua e grassi) che condiziona il pH cutaneo che è acido e che tale deve rimanere.Tutto questo rende la nostra pelle l’organo che ci protegge nei confronti delle aggressioni esterne e per questo è importante mantenerla integra”.

Come difendere dunque la pelle? “In questo periodo in cui l’acqua e l’energia scarseggiano – continua la dermatologa – è più che mai importante scegliere prodotti che: contengano tensioattivi di origine vegetale e che siano eco compatibili; facciano poca schiuma; richiedano risciacqui veloci in modo da utilizzare poca acqua ed energia”.

E non dimentichiamoci dei nostri capelli. Ci sono opinioni contrastanti in merito: alcuni sostengono che sia sbagliato fare lo shampoo tutti i giorni perché va ad indebolire il capello e rende alla lunga il cuoio capelluto più grasso, creando un effetto rebound dal quale poi è difficile uscirne. “In realtà – spiega l’esperta – i capelli possono essere lavati tutti i giorni in quanto trattengono il deposito dell’inquinamento atmosferico e i detriti che variano in base al tipo di professione che si svolge e agli ambienti in cui entriamo in contatto. È quindi importante scegliere uno shampoo adeguato a seconda della tipologia di cute e capelli e che sia eco-dermo-compatibile e non aggressivo”.

Dunque, quante volte alla settimana dovremmo lavarci? “Durante il periodo invernale, 2-3 docce alla settimana possono essere sufficienti, lavando ogni giorno le parti intime, ascelle e volto. Nel periodo estivo, con il caldo il sudore aumenta quindi si rende necessario lavarsi più spesso, anche solo per rinfrescare il nostro corpo”. E lavarsi a pezzi? Conclude la dermatologa: “Magari – spiega la dottoressa – alternare giorni di lavaggi più completi e ad altri meno aiuterebbe non solo l’ambiente, ma anche la nostra pelle”.