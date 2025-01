Quanti soldi guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi da sogno

Qual è il guadagno previsto per la squadra che vincerà la Supercoppa Italiana? Si tratta di una cifra importante, un’occasione da non lasciarsi scappare.

Il campionato di Serie A quest’anno non ha effettuato alcuna sosta per le festività natalizie, anche se quattro squadre non disputeranno la gara in programma nel prossimo weekend perché impegnate nella finale di Supercoppa Italiana. Da qualche tempo il trofeo non viene più assegnato con una finale in estate tra i campioni d’Italia e chi conquista la Coppa Italia, ma nella modalità “final four”, coinvolgendo le prime due in classifica e le due finaliste della Coppa, che si scontrano tra loro in semifinale, per poi stabilire la vincitrice in una finale tra chi si è imposto nelle due sfide precedenti.

Il match decisivo è in programma lunedì 6 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita e vedrà sicuramente protagonista l’Inter, che ha trionfato nelle ultime edizioni, mentre resta ancora da capire se dovrà sfidare il Milan o la Juventus. Imporsi puà essere importante, non solo perché si arricchisce la propria bacheca, ma anche a livello economico, cosa che non può che essere importante in questa fase in cui tutte le società devono cercare di fare quadrare i conti. È previsto infatti un montepremi davvero importante, che nessuno vuole farsi scappare.

Il montepremi di chi conquista la Supercoppa Italiana: perché è importante vincerla

“Vincere aiuta a vincere“, così dice una frase che abbiamo spesso sentito e applicata in molti ambiti, lo sport non può fare eccezione. In questo caso si sottolinea quanto possa fare bene al morale e regalare convinzione ottenere un risultato importante, effetto dell’impegno e del lavoro che si sono messi per raggiungere questo obiettivo. Una teoria che può valere anche per la Supercoppa Italiana, soprattutto ora che per metterla in bacheca è necessario battere ben due avversari.

I premi sono previsti per tutti, comprese le squadre che vengono sconfitte nelle due semifinali, a cui vanno 1,6 milioni di euro a testa. Una cifra ad hoc è poi ovviamente prevista anche per la formazione che viene poi sconfitta nella finalissima, che conquista 5 milioni di euro.

Ma quanto spetta invece alla squadra che avrà la possibilità di sollevare il trofeo? La Supercoppa Italiana vale 8 milioni, soldi importanti ai quali vanno aggiunti eventuali bonus degli sponsor oltre all’aumento del valore del marchio in una zona strategica per trovare nuove sponsorizzazioni.

Tutto questo è frutto dell’accordo con il Ministero dello Sport Saudita, che si occupa dell’organizzazione delle gare, che garantisce alla Serie A 23 milioni di euro, di cui 16,2 saranno distribuiti in premi per le quattro formazioni partecipanti. La parte restante del ricavato sarà invece divisa tra le altre 16 formazioni di Serie A (2,5 milioni), usati per le commissioni all’agenzia di intermediazione che ha chiuso l’accordo e trattenuti dalla Lega per le spese.

Nonostante si parli spesso di declino del calcio italiano, che non riesce a reggere il confronto con altre piazze importanti, in questo caso c’è un aspetto che può essere motivo di orgoglio. La Supercoppa Italiana è infatti la competizione che può vantare il montepremi più elevato rispetto al resto d’Europa. In Spagna, ad esempio, la Lega incassa 40 milioni di euro, di questi però solo 12,2 vanno alle squadre, generando quindi non poca insoddisfazione nelle “regine” della Liga, ovvero Real Madrid e Barcellona.