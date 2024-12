Quest’anno risparmio una faticaccia: per pulire i gamberi freschi uso uno stuzzicadenti, geniale

Scopriamo insieme un trucco che funziona veramente e ci permette di risparmiare tempo e fatica. Veramente geniale!

Quando arrivano le festività quasi sempre abbiamo a che fare con del pesce. Nel caso del Natale si prepara per la cena della vigilia, mentre a capodanno non è obbligatorio ma viene utilizzato spessissimo. C’è un problema però che abbiamo sempre e non sappiamo mai come risolverlo. Parliamo dei gamberi freschi.

Scopriamo insieme il metodo geniale per pulirli senza fatica. Siamo assolutamente certi che ci ringrazierai! Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo cosa ci occorre. Come sempre abbiamo già tutto l’occorrente in cucina, ci basta solamente utilizzarlo nel modo corretto per i nostri crostacei.

Gamberi puliti in un secondo? Con il nostro segreto si

I nostri amati gamberi possono essere di varie dimensioni, di mare o di allevamento ma una cosa e certa vanno puliti. Di loro non si occuperà la pescheria, come capita per i pesci. I nostri crostacei sono affare nostro! Per chi non lo sapesse fanno parte della famiglia dei Decapodi, come quella dei scampi o delle aragoste.

Il loro sapore è molto dolce ed hanno una lunghezza dai 10 ai 20 centimetri. Per quanto riguarda il colore passano dal rosso, al viola fino ad arrivare al bianco. Hanno un buon apporto di omega-3 e omega-6, vitamine e sali minerali. Ma arriviamo al tasto dolente, come li possiamo pulire? Ecco l’idea geniale che cercavi.

Ci servono, tagliere, coltello affilato e stuzzicadenti, si hai letto bene! Come prima cosa puliamoli con attenzione sotto l’acqua corrente fredda e togliamo la testa. Eliminiamo il carapace con attenzione ed incidiamo in modo delicato con un coltello sul dorso. Poi dal punto dove abbiamo tolto la testa prendiamo il filo con lo stuzzicadenti e tiriamo in modo delicato.

In modo facile, veloce e senza fatica siamo riusciti nel nostro scopo. Possiamo adesso cucinarli in mille modi diversi, che sia alla piastra, o alla griglia oppure in padella. Sono ottimi anche per un risotto. Noi ti suggeriamo anche l’abbinamento con zuppe o fritture. Ma se cerchi una idea sfiziosa per natale provali in uno spiedino insieme alle verdure.

Come vedi sono un alimento buoni, versatile e se trovi l’offerta giusta neanche troppo costoso, anzi. Quindi la prossima volta comprali senza problemi adesso conosci il segreto per avere dei gamberi puliti in pochissime mosse! Dimenticavamo una ricetta che va bene con tutto, provali impastellati sono veramente una bontà unica!