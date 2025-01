Questo errore al bancomat espone i tuoi dati sensibili a tutti: non farlo più

Attenzione quando usi il tuo bancomat: un comunissimo errore può farti correre rischi enormi ed esporre i tuoi dati sensibili a tutti. Vediamo di cosa si tratta.

I pagamenti digitali sono in netto aumento. Se fino a una decina di anni fa, tutto sommato, la maggior parte di noi usava il bancomat solo quando si trovava a corto di contanti, oggi il bancomat – o la carta di credito – sono diventati i principali strumenti di pagamento anche per spese di piccoli importi come, ad esempio, la colazione al bar la mattina.

Dalla pandemia di Covid in poi abbiamo iniziato quasi tutti a prediligere i pagamenti con il bancomat anche per questioni igieniche: le banconote passano di mano in mano infinite volte e, dunque, possono essere veicolo di germi e batteri. Senza contare la maggiore sicurezza dei pagamenti con le carte o con le App.

Se, infatti, mi rubano il bancomat o la carta di credito posso bloccarli: se mi rubano i contanti non posso bloccare proprio nulla e avrò perso tutto nel giro di pochi minuti. Succede, tuttavia, per esigenze di vario tipo di non poter fare affidamento al 100% sui pagamenti digitali e di dover quindi prelevare.

Per prelevare quasi nessuno ormai va direttamente allo sportello della banca: ci avvaliamo tutti delle macchinette bancomat poste all’esterno. C’è un errore che, in questi casi, non va mai fatto: un errore, purtroppo, molto comune ma che mette seriamente a rischio i nostri dati sensibili.

Bancomat: non fare mai questo errore o rischi grosso

La maggior parte di noi ormai paga attraverso carte o App per mezzo del cellulare. Può succedere, però, in varie situazioni, di dover prelevare contanti dal bancomat. In questi casi è assolutamente raccomandato evitare di fare una certa cosa o corriamo grossi rischi.

Ci sono persone – soprattutto gli anziani ma non solo – che preferiscono continuare ad usare le banconote. Per prelevarle nessuno va direttamente in banca dove, quasi sempre, si deve fare una lunga fila ma ci si avvale degli sportelli ATM Bancomat. Dopo aver prelevato è opportuno ricordarsi di non fare mai una certa cosa.

Mai e poi mai stampare la ricevuta! Non solo per una questione ecologica in quanto si spreca carta che viene gettata via un secondo dopo ma anche per una ragione di sicurezza. Infatti le ricevute degli sportelli ATM contengono informazioni personali sensibili, come il saldo del conto e dettagli relativi al numero di conto corrente e della carta.

Se noi dopo aver stampato la ricevuta, la gettiamo nell’immondizia, questi dati potranno essere utili ai tanti truffatori che circolano proprio nei pressi delle banche sempre pronti ad entrare in scena. Con i dati sensibili riportati nella ricevuta degli sportelli ATM, i malviventi possono anche riuscire a svuotarci il conto corrente.

Dunque mai stampare la ricevuta dopo avere effettuato un prelievo. Infine è anche inutile stampare questo foglietto di carta perché basta entrare nella sezione “archivio” della nostra App e ci verranno mostrati tutti gli ultimi movimenti che abbiamo effettuato sia online sia attraverso lo sportello ATM. Se proprio vogliamo stamparla, allora prima di gettarla via distruggiamola in piccolissimi pezzi in modo che le informazioni non siano più leggibili.