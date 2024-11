Questo frutto ci aiuta a combattere la caduta dei capelli, lo studio italiano ne è sicuro

Può un semplice frutto aiutarci a contrastare la caduta dei capelli? Ebbene, uno studio italiano dice di sì: ecco l’elisir per la tua chioma!

Sono due i periodi dell’anno in cui dobbiamo maggiormente temere una copiosa caduta dei capelli: aprile-maggio e settembre-novembre. Attualmente, siamo nel pieno del periodo autunnale e con esso, oltre la fatidica influenza, dobbiamo aspettarci che anche la nostra chioma risenta maggiormente del cambio di stagione.

Questo momento dell’anno è infatti conosciuto come ‘periodo delle castagne’, in cui non solo cadono le foglie, ma anche i capelli. Ovviamente, fattori genetici o anche ambientali possono essere la causa del diradamento capillare. Come provare a contrastarlo? L’alimentazione può sicuramente fare la sua parte. Ecco perché, a tal proposito, uno studio rivela che dovremmo tutti fare scorta di questo frutto se vogliamo combattere la calvizie.

Capelli, come contrastarne la caduta: questo frutto salverà la tua chioma

È risaputo che una corretta alimentazione può contribuire enormemente a migliorare il nostro stato di salute. Un piano alimentare ricco di fibre, proteine, grassi buoni e carboidrati è ciò che garantisce il benessere totale, dentro e fuori. Anche in fatto di capelli, uno stile di vita equilibrato e nutriente, è in grado di apportare numerosi benefici. Integrare legumi, carne, latticini, e fare il pieno di Vitamina B, Ferro, Magnesio, può essere un ottimo rimedio a rendere sano e resistente il proprio capello. Un frutto in particolare, a seguito di un’indagine svolta, sarebbe il prescelto atto a migliorare lo stato di salute della chioma.

L’analisi condotta presso L’Università Federico II di Napoli, il cui risultato è poi stato pubblicato nel 2018 sul Journal of Medicinal Food, ha fatto luce sulle brillanti proprietà che la mela annurca possiede e che contribuiscono a contrastare la caduta dei capelli. Questo frutto, che nasce proprio in terra campana, è un vero e proprio concentrato di nutrienti. In particolare, essa contiene la procianidina B2, una molecola che favorisce la crescita del capello.

Lo studio ha preso in esame ben 250 pazienti geneticamente predisposti ad alopecia e calvizie. Una metà di questi ha ricevuto quotidianamente un integratore a base di mela annurca, mentre a un’altra metà è stato somministrato un placebo. Gli effetti della terapia sono stati evidenti: nei pazienti ai quali era stato dato l’integratore si era registrata una significativa crescita nel numero di capelli nelle aree del cuoio capelluto in cui vi era maggiore diradamento. Oltre il numero, anche la densità del capello è aumentata del 42%, sintomo che la chioma non solo era più folta ma anche più forte.

A seguito dell’esame condotto, risulta chiaro che la mela annurca può essere considerata una preziosa alleata per combattere patologie genetiche come l’alopecia, o la calvizie. Invitiamo, come sempre, a rivolgersi a un esperto che sappia ad ogni modo guidare l’assistito attraverso un percorso più adatto a seguito di una diagnosi accurata.