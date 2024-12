Questo trucco con le bucce d’arancia mi ha risolto il problema più grosso in cucina: tutti vogliono sapere il mio segreto

Utilizziamo semplicemente delle bucce di arancia per un problema super comune. Ecco come utilizzarle per un risultato top e senza influire sul portafoglio.

Sappiamo molto bene che in cucina ci sono tanti aspetti da curare. Dobbiamo cucinare, come prima cosa, ma poi dedicarci anche alla sua attenta pulizia. Deve essere fatta ogni giorno per evitare contaminazioni batteriche. Se utilizziamo poi il pollo crudo su una determinata superficie va pulito immediatamente.

Dobbiamo fare attenzione che non entrino animali domestici, insomma ci vogliono mille occhi. Ma come possiamo risolvere un problema super comune con delle arance, o meglio solamente con le bucce? Scorri le prossime righe per scoprirlo!

Addio ad un fastidioso problema in poco tempo

In cucina ci sono alcuni problemi molto diffusi con i quali dobbiamo combattere, oltre ai germi ci riferiamo anche ai cattivi odori. Quante volte entrando in casa capiamo subito se sono stati lessati dei broccoli? Ogni volta confessiamolo! Ecco quindi che vi vogliamo svelare come dire addio ai cattivi odori.

Basterà andare sempre in cucina e prendere una arancia. Si hai letto bene. Questo agrume ha un profumo incredibile e ci può aiutare nel nostro scopo. In che modo? Se il cattivo odore proviene dal forno mettiamo della carta da forno sulla leccarda e tagliamo delle fettine di arancia.

Copriamo bene la nostra teglia con le scorze ed inforniamo per 20/25 minuti a 180 gradi e poi spengiamo. Apriamo lo sportello leggermente e l’incredibile odore andrà in tutta casa. Una volta terminata la loro funzione possiamo metterle dentro ad un ciotola con il forno bello caldo e lasciarle andare altri 10 minuti.

Mettiamole in dei sacchettini e saranno un perfetto profumatore per gli armadi. Non abbiamo le arance? Sono perfette anche le mele. Il procedimento è lo stesso ma diminuisce il tempo. In questo caso parliamo di 15 minuti. Ovviamente, per dire addio ai cattivi odori c’è sempre il nostro caro bicarbonato di sodio.

Ottimo anche per il frigorifero. Mettiamo quindi 2 tazze in un contenitore pieno di acqua e mettiamo in forno a 180 gradi per qualche minuto. Sai che per dire addio al cattivo odore del forno va benissimo anche del semplice pane raffermo? Immergiamolo in dell’aceto e facciamo riscaldare il forno a 180 gradi per 15 minuti.

Inseriamo la nostra ciotola con il pane e lasciamo tuta la notte all’interno. La mattina successiva il cattivo odore sarà magicamente andato via! Come vedi ci sono tantissimi modi super economici ed ecologici per dire addio al cattivo odore che viene dal forno e allo stesso tempo anche per casa.