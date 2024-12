Qui bimba tra le braccia di sua madre, oggi è tra le voci italiane più amate: la riconoscete?

Lei è una donna bellissima che con il passare del tempo migliora, come un buon vino! Hai capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Tutti noi siamo stati bambini e molto spesso il nostro vecchio aspetto non coincide molto come siamo oggi. Ma non nel caso di questa bellissima bambina. Già da piccola era particolare e molto vispa. Oggi tutti la conosciamo grazie alle sue incredibili doti canore. Ama vestire sempre molto colorata.

Quando ascolti le sue canzoni ti immergi in un mondo fatato. Tutti l’amiamo ed ogni suo concerto fa sempre il tutto esaurito. Scopriamo se hai capito di chi stiamo parlando!

Una donna bella e con una voce incredibile

Molto spesso non ricordiamo che anche i personaggi super famosi, come nel caso della nostra amata cantante sono stati dei bambini conosciuti. Nel suo caso però si era mostrata in una intervista nel lontano 1968 realizzata da Emilio Fede. Ma chi stava intervistando? I protagonisti dello Zecchino d’Oro di quell’anno.

Ecco un indizio importantissimo per capire di chi stiamo parlando! Arrivò terza in classifica e aveva dichiarato che da grande voleva fare la dottoressa. Fortunatamente ha seguito la sua passione per la musica, in questo modo ci delizia da anni. Parliamo, ovviamente, di Cristina D’Avena!

Il canale Instagram che ha mostrato questo video del passato si chiama prima_volta_di ed ha un numero incredibile di follower, parliamo di ben 246 mila. Ogni giorno vengono mostrati dei video inediti che riguardano i personaggi famosi quando ancora nessuno li conosceva.

Possiamo assistere a video anche molto divertenti, come quelli dei comici o delle veline sempre bellissime! Oppure vedere per la prima volta Giorgio Mastrotta in tv. Ma torniamo alla nostra amata Cristina D’Avena.

Di recente ha raccontato alcuni particolari legati al suo passato. Ha iniziato da piccolissima, a solamente tre anni raggiungendo già i 40 anni di carriera musicale. Un traguardo molto importante per la gioia del pubblico. Come lei stessa ha dichiarato ai suoi concerti possiamo vedere intere generazioni, dai nonni ai bambini.

In passato, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto un flirt con Pasquale Finicelli che interprevata Mirko, ovvero la popstar dal ciuffo biondo-rosa dei Bee Hive. Erano tutti e due giovanissimi, avevano circa vent’anni. E’ fidanzata da molti anni con Massimo Palma il responsabile di una nota agenzia di spettacolo.

La coppia non ha avuto figli, perché come dichiarato da Cristina all’inizio ha dato priorità massima alla carriera e non si è focalizzata sulla sua vita privata, quando ha capito che era troppo grande non ci ha più riprovato anche se le é dispiaciuto non avere figli. E voi eravate riusciti a riconoscere la bella, brava e super divertente Cristina D’Avena in questa fotografia dell’epoca?