Ragni, anche se non li vedi ci sono: dove si nascondono in casa

Non li vedi ma ci sono: i ragni in casa dove si nascondono? Ecco come scovarli e allontanarli.

I ragni possono essere un vero e proprio incubo, su questo saremo tutti d’accordo. Sia che la nostra sia una vera e propria fobia, sia che si tratta di una semplice questione di igiene e pulizia. Di solito, fanno capolino più spesso durante la bella stagione, ma, anche se non vediamo, ciò non significa che in inverno non siano comunque presenti in casa. E dove si nascondono, dunque, ma soprattutto, come fare a liberarsene?

La maggior parte sono innocui, questo è vero, ma ciò non significa che siamo disposti a dividere con loro i nostri spazi. Per questo motivo molti di noi sono alla ricerca di soluzioni efficaci per farli sparire e, ovviamente, evitare che si ripresentino. Andiamo, allora, a scoprire, nel dettaglio, come riuscirci.

Ragni in casa, dove si nascondono e come farli sparire

Partiamo dal presupposto che i ragni scelgono le nostre dimore come casa per una serie di fattori diversi. La ricerca di umidità, ad esempio, che il calore, ma anche l’assenza di intemperie che rischierebbe di danneggiare le le loro ragnatele. Ancora, alcuni potrebbero prediligere il buio, ma, anche e soprattutto, amare il fatto di non correre rischi: all’interno delle mura domestiche di sicuro ci sono meno predatori rispetto all’esterno.

Parlando, invece, di quali siano i loro nascondigli, non è difficile immaginarlo. Angoli bui, poco esposti, ma anche crepe, fessure, perfino tubature, camini, intercapedini. Trovano spesso rifugio nelle librerie, nei vecchi armadi, nei garage o in soffitta, laddove ne possedessimo, ma anche in vasi che non utilizziamo. Dunque, ovunque vi sia un ambiente buio, protetto, umido e in cui, per loro, sia facile procurarsi del cibo e tessere indisturbati le ragnatele.

Come anticipato, la maggior parte dei ragni non è assolutamente pericolosa per l’uomo, anzi. Questi esserini potrebbero rivelarsi alleati preziosi coltro altri insetti. Tuttavia, se proprio non li tolleriamo, ciò che possiamo fare è, prima di tutto, assicurarci che quelle zone della nostra abitazione che fungono, per loro, da rifugio perfetto, non siano più disponibili. Dunque, assicuriamoci di pulire sempre per bene in ogni angolo, di evitare accumuli di polvere sulle librerie, di tenere dispensa e simili igienizzate e fresche.

Possiamo, poi, affidarci ai classici rimedi della nonna ed evitare, quindi, insetticidi che potrebbero essere dannosi per questi esseri a conti fatti innocui e, ovviamente, anche per noi. Le bucce di agrumi, ad esempio, da distribuire negli angoli che maggiormente potrebbero attrarli e che fungeranno da repellente naturale. Ma anche olio essenziale o foglie di eucalipto o di menta piperita, da usare allo stesso modo.