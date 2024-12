Rai 1, programmazione stravolta: coinvolti L’Eredità e Il Paradiso delle Signore

Giorni non felici per quanto riguarda i programmi della Rai, ecco che cosa ci attendere a breve nella programmazione. Stravolta! Scopriamo da quando e come mai.

In televisione ci sono alcuni programmi che seguiamo da molti anni, proprio come la serie ambientata dentro il grande magazzino di moda Il Paradiso delle Signore, o come il gioco a premi dell’Eredità. Nel tempo si sono alternati moltissimi presentatori. Ma che cosa sta per accadere e come mai questi programmi saranno stravolti?

Cerchiamo di capire da che giorno avviene questo cambiamento e per quale motivo. Sicuramente saremo un po’ dispiaciuti per non continuare a guardare il nostro programma preferito che ci fa compagnia.

Cambio di programma in Rai: svelato il motivo

A breve ci attendono grandi cambiamenti per quanto riguarda i programmi televisivi ed il motivo è presto detto, mancano pochissimi giorni al Natale. Il giorno però che vede maggiori cambiamenti non è questo ma il 24 Dicembre, ovvero la Vigilia. Ma che cosa vedremo in onda ed in quali fasce orarie? Iniziamo dicendo che la mattina alle 10.40 ci sarà il Concerto di Natale dell’Orchestra sinfonica della Rai.

Non avremo quindi modo di vedere il programma condotto da Eleonora Daniele, ovvero Storie Italiane. Poco dopo, ovvero alle 14 La volta buona verrà sostituita dallo speciale dello Zecchino d’Oro condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli. Alle 16.10 vedremo uno speciale del Tg1 che prenderà il posto del Paradiso delle Signore.

In questa settimana particolare poi, quindi fino al 27 dicembre, il programma si prenderà uno stop! Alle 16.25 ci sarà un film cult ovvero Pattini d’Argento. Quindi non avremmo modo di vedere il programma condotto da Alberto Matano. Anche lui si prenderà un momento di pausa e lo rivedremo direttamente una volta terminate le festività.

Alle 18.40 niente Eredità condotta da Liorni che vedremo dal giorno dopo, ovvero il 25 dicembre. Al suo posto ci sarà la diretta della Santa messa presieduta da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro a Roma. Alle 21.30 avremo una brevissima puntata di A sua immagine con al timone Lorena Bianchetti.

Alle 22 ci sarà il concerto di Natale condotto da Eleonora Daniele con la partecipazione straordinaria di Matteo Bocelli, il figlio di Andrea e Claudio Baglioni. Allo stesso orario, circa, su canale 5 ci sarà il concerto del Il Volo in onda da Agrigento. Quindi adesso che conosci tutti i cambiamenti prendine nota e goditi al massimo questa settimana speciale dove i film di Natale ci permettono di passare del tempo anche con i piccoli a goderci dei momenti magici che ricorderemo sempre!