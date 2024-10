Rai, cambio programmazione 6 novembre: motivo e quali programmi si stoppano

Rai, cambio dei palinsesti previsto per il 6 novembre: alcuni programmi si fermano, ecco spiegato il motivo.

Decisione presa ai vertici di Viale Mazzini, il 6 Novembre la programmazione prevede un cambio di rotta. Non è la prima volta che i palinsesti si modificano ‘in corsa’.

Alcuni dei motivi possono dipendere da un calo/aumento dello share di alcuni programmi, o la scelta di vincere la concorrenza della generalista, o ancora da cambiamenti nella messa in onda che prevedono di fare spazio per delle dirette dell’ultimo minuto che necessitano di dirci qualcosa di importante. A questo giro però, ne ‘pagano le spese’ alcuni dei programmi televisivi più seguiti che, in quell’occasione, saranno messi in standby.

Rai, programmazione 6 novembre modificata: alcuni programmi si fermano

A partire dalle prime ore del mattino di mercoledì 6 novembre, ci saranno diversi cambiamenti nella programmazione televisiva della rete ammiraglia, come anche la sospensione del programma di Caterina Balivo nelle ore pomeridiane; che ne sarà invece della puntata de Il Paradiso delle signore? Il motivo è presto spiegato.

Il 6 Novembre Rai trasmetterà in diretta i risultati delle elezioni americane che vedono Donald Trump e Kamala Harris contendersi il posto alla presidenza degli Stati Uniti. Questo comporterà una serie di modifiche nella messa in onda dei classici programmi giornalieri che siamo abituati a vedere, poiché largo spazio sarà dato in questo caso al Tg1 che andrà in onda a partire dalle ore 6.30 fino alle 9.55. Ciò comporterà una sospensione del programma condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Unomattina, che tornerà in onda il giorno successivo.

Salta anche l’appuntamento con La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo; dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1 sarà trasmesso lo speciale Tg1 in cui saranno forniti ulteriori dettagli in merito alle elezioni. Si discute invece sulla messa in onda della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Ebbene, le vicende che vedono i protagonisti impegnati nel grande magazzino milanese non prevedono invece uno slittamento. L’appuntamento è previsto subito dopo la trasmissione del notiziario, a partire dalle 16:00.

Alcuni cambiamenti interessano anche Rai 2, in quanto il Tg si sposterà sulla seconda rete per continuare a trasmettere notizie sulle fatidiche elezioni. A partire dalle 17.00, fino alle 18.15 andrà in onda il telegiornale che prenderà il posto del programma condotto da Andrea Delogu, La porta magica. E, a partire dalle 21.00 sino alle 23.00 circa, Manuela Moreno condurrà un’edizione speciale di Tg2 Post per fare il punto della situazione.