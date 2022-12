Rapina ai danni di un imprenditore, fermati tre uomini

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Compagnia CC di Formia hanno eseguito il fermo di p.g. di tre uomini, uno di Mondragone (CE) cl. 74 e due di SS.Cosma e Damiano, cl. 76 e cl. 98, per rapina in concorso ai danni di noto imprenditore di Mondragone (CE). A seguito di attività investigativa condotta dai militari della Compagnia CC di Formia, nelle sue varie articolazioni, mediante escussione di testimoni, acquisizione/visualizzazione delle telecamere e riscontri acquisiti sul campo, sono stati acquisiti elementi di responsabilità a carico dei suddetti che il 12.12.2022 rapinavano il citato imprenditore mentre era in procinto di accedere presso istituto bancario di SS. Cosma e Damiano per effettuare un versamento di ingente somma di denaro.

Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro, per i successivi opportuni approfondimenti di natura tecnica, le due autovetture utilizzate per commettere la rapina e per dileguarsi nonchè i telefoni cellulari e alcuni indumenti appartenenti ai rapinatori. Proseguono specifiche attività investigative anche per l’ identificazione di ulteriori colpevoli.

Comunicato stampa