Rapinarono un uomo, due arresti

Nella mattinata del 10 febbraio c.a., a Priverno (LT) ed a Pontinia (LT), i Carabinieri delle locali Stazioni, traevano rispettivamente in arresto un cittadino classe 91, residente a Priverno, ed un cittadino classe 90, residente a Pontinia, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina – Ufficio G.I.P. – che condivideva le tesi investigative dei militari operanti

Gli eventi riguardanti la misura cautelare in carcere risalgono ai fatti accaduti nell’ottobre del 2023 a Pontinia, quando i predetti erano stati denunciati per “rapina in concorso” nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina classe 1970.

Espletate le formalità di rito, il 33enne ed il 34enne, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.