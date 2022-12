Regionali Lazio, inaugurata la sede elettorale di Cosmo Mitrano

By

Inaugurata a Gaeta la sede elettorale di Cosmo Mitrano, in corsa per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023.

L’inaugurazione della sede, in Corso Cavour 16, si è tenuta sabato 17 dicembre, alla presenza di collaboratori e amici; presente anche il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese. Dopo il taglio del nastro inaugurale, Mitrano e Leccese si sono concessi alla stampa, esprimendo sensazioni e obiettivi, riguardo alla nuova e imminente avventura.

Il primo a prendere parola è stato l’ex sindaco di Gaeta e ora candidato al consiglio regionale del Lazio: “Le sensazioni sono sicuramente particolari, un’esperienza nuova, che arriva dopo anni di amministrazione comunale, che senz’altro è stata un’ottima preparazione. Servirà di certo un impegno maggiore, e questo implica un’emozione molto forte. Il programma è quello di approfondire più realtà possibili, visitare città e conoscere persone da vicino, di modo che gli elettori abbiamo un’esperienza diretta con il candidato”.

Successivamente ha espresso la sua vicinanza alla causa l’attuale sindaco di Gaeta, Cristian Leccese: “Ci inorgoglisce che questa amministrazione sia arrivata a candidarsi a livello regionale, significa che in questi dieci anni abbiamo fatto qualcosa di significativo, grazie anche proprio alla leadership di una persona come Cosmo. Una campagna elettorale significa conoscere il territorio da vicino, ed è proprio quello che lui sta facendo in queste settimane, girando praticamente tutta la provincia. Noi dell’amministrazione comunale dal canto nostro dobbiamo mostrare la nostra vicinanza, essendo presenti anche noi il più possibile sul territorio”.

L’inaugurazione della sede elettorale si è conclusa con un brindisi di buon auspicio. Dopo il più classico dei cin-cin, è andato in scena il tradizionale modo di brindare locale, caratterizzato dalle espressioni dialettali gaetane. Un qualcosa che, in un certo senso, conferma le parole di Mitrano e Leccese, che in questa campagna elettorale intendono portare a pieno lo spirito territoriale e calarlo nella più vasta realtà regionale.

di Alfredo Nocella