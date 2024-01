Regione: 7milioni e 540mila euro per la Sanità della provincia di Latina

155milioni di euro per potenziare il Servizio sanitario regionale con 34 nuovi interventi in vista del Giubileo del 2025, attraverso le risorse dell’edilizia sanitaria. Ben 7milioni e 540mila euro circa sono destinati alla provincia di Latina.

“Un passo fondamentale per il rilancio della sanità nel territorio”. Questo il commento soddisfatto del Consigliere regionale Cosmo Mitrano che aggiunge: “Gli investimenti previsti consentiranno sicuramente di migliorare la qualità delle cure e l’accessibilità alle prestazioni sanitarie territoriali ma il rilancio della sanità nel territorio passa anche attraverso la valorizzazione del capitale umano, ossia, dei medici e degli infermieri. Sono queste figure professionali – sottolinea il consigliere Mitrano – che si occupano direttamente della cura dei pazienti e che, quindi, hanno un ruolo fondamentale nel garantire la qualità delle cure. Per questo motivo, è importante che siano messi in condizione di poter lavorare serenamente. Ben vengano le ingenti risorse stanziate per gli ospedali della provincia di Latina però dobbiamo continuare a lavorare con maggiore impegno per valorizzare il personale medico-sanitario. Investire nei medici e negli infermieri significa investire nella salute dei cittadini. Il Presidente Rocca – aggiunge Mitrano – ha voluto e predisposto misure concrete e immediate. Un segnale importante per i cittadini della nostra provincia, che potranno contare su un Servizio sanitario regionale più forte e in grado di rispondere alle loro esigenze. Le risorse destinate per l’adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature e la razionalizzazione dei percorsi chirurgici dei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Latina sono finalizzate soprattutto a migliorare la qualità delle cure e l’accessibilità alle prestazioni sanitarie per i cittadini”.

Le risorse che interessano gli ospedali di Latina, Formia, Fondi e Terracina, sono destinate infatti all’adeguamento tecnologico, al potenziamento delle apparecchiature e alla razionalizzazione dei percorsi chirurgici dei Pronto Soccorso degli ospedali della provincia di Latina.

“Tutto ciò – conclude il consigliere di Forza Italia – andrà a migliorare la qualità delle cure e l’accessibilità alle prestazioni sanitarie per i cittadini”.

Gli interventi previsti per il potenziamento della Sanità pubblica della provincia di Latina riguardano principalmente tre ambiti: l’adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature, la razionalizzazione dei percorsi chirurgici. Le risorse stanziate sono così distribuite: